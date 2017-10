Construcción de 'Parque Zapopan Central' comenzó con recursos de Obras Públicas

Este lunes se realizó la subasta de dos predios, de siete con los que construirán Parque Zapopan Central, sin embargo desde septiembre comenzó la construcción del complejo, que costará alrededor de 531 millones de pesos. David Zamora Bueno, director de Obras Públicas, informó que los trabajos iniciaron con cien millones de pesos que saldrán de la bolsa de 609 millones de pesos que tienen para sus proyectos de este año.

"Es de la misma bolsa que nos falta ejercer tengo entendido que a finales de mes (octubre) regresan esos recursos, eso no detiene mi programa normal", indicó Zamora Bueno.

El funcionario detalló que ya excavaron hasta el límite del sótano dos y realizaron la estabilización del talud de la pared que colinda con las antiguas instalaciones de Obras Públicas. "Lo más relevante es que el procedimiento constructivo es un sistema de prelosas, toda la cubierta de todos los pisos se fabrica en taller. Vamos a empezar a colar y verán las trabes".

Zapopan anunció la adjudicación en subasta pública de los predios "El Vigía" y "Las Lomas Golf & Hábitat" por un monto aproximado a 451 millones de pesos, El primero cuenta con una superficie de 71 mil 359.55 metros cuadrados, con un valor por metro cuadrado de cuatro mil 205 pesos y un monto de postura de 300 millones 116 mil 859 mil pesos. El municipio dijo que la adjudicación fue otorgada a la empresa OCM Operadora Comercial Metropolitana SAPI de C.V. por un monto total de 306 millones de pesos.

"Las Lomas Golf & Hábitat", con una superficie total de 17 mil 025.28 metros cuadrados, un valor por metro cuadrado de 8 mil 570 pesos, fue enajenada por 145 millones 906 mil 649 pesos.Desarrollo Inmobiliario Valle Real S.A de C.V cubrió con los requisitos legales para recibir esta adjudicación.

Se declaró desierta la subasta pública de los predios denominados inmueble no. 1 "Avenida Aviación (Carretera a la Base Área)", inmueble no. 4 "La Azucena", inmueble no. 5 "Volcán Quinceo", inmueble no. 6 "Technology Park 1" e inmueble no. 7 "Tecnhnology Park", señaló el Ayuntamiento en un comunicado.

Con la venta de los siete predios se financiará la edificación del proyecto Parque Zapopan Central, una gran área verde de 47 mil metros cuadrados que albergará al Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ). Es este espacio se podrán resolver 543 trámites.

El pasado 15 de julio el pleno del Ayuntamiento aprobó la iniciativa de Parque Zapopan Central, que estará ubicado en avenida Laureles entre la calle Santa Lucía y Boulevard Panamericano en la zona conocida como La Curva.

Fabiola Loya, presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos de Zapopan, explicó que la convocatoria para la subasta de predios se retrasó tras el sismo del pasado 19 de septiembre en varios estados del país."Nosotros en el dictamen lo que procuramos es que los avalúos fueran adecuados, que fuera una convocatoria transparente. Que el municipio pueda obtener lo que valen los terrenos".

El regidor Salvador Rizo Castelo propuso hace algunos meses crear un fideicomiso para la administración de los recursos obtenidos por la venta de dichos predios. El pleno aprobó que los remanentes de la construcción de Parque Zapopan Central se destinen a obras para llevar servicios básicos a zonas marginadas del municipio.

Piden consulta pública sobre reubicación de Presidencia zapopana

Hiram Torres, regidor de Zapopan, solicitó que el gobierno del municipio organice una consulta pública para que la ciudadanía vote si está de acuerdo con la reubicación de las oficinas que actualmente están en Presidencia municipal y que proyectan mover al Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), que estará dentro del complejo.

El regidor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que además el estacionamiento tendrá 900 cajones cuando la norma de construcción solamente permite 300 cajones. "Si no construyen las oficinas ni los 600 cajones sobrantes significaría un ahorro de 200 millones de pesos. Metimos a un oficio con seis mil 500 firmas de vecinos que solicitan a la administración que esos recursos se fueran a servicios públicos básicos".

Torres agregó que la actual Presidencia, localizada en avenida Hidalgo 151, está en excelentes condiciones por lo que el gasto sería en vano. "Si se lo llevan a otro lado van a afectar a comercios y vida del centro histórico. Lo ideal sería que la consulta pública la hiciera el municipio".

Los predios municipales que venderán están ubicados en Av. Aviación, El Vigía, Las Lomas Golf, La Azucena, Volcán Quinceo, y dos dentro del complejo industrial Technology Park.

TELÓN DE FONDO

Parque Zapopan Central será un complejo de oficinas y áreas verdes de 47 mil metros cuadrados. En 41 mil metros cuadrados construirán una plaza pública, gimnasio, zona infantil, lagos artificiales, jardines, andadores y estacionamiento subterráneo. En el espacio restante edificarán el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), donde los ciudadanos podrán resolver 543 trámites municipales, estatales y federales. Con este edificio el municipio desocupará locales en mercados que actualmente son usados como bodegas y archivos.