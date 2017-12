Congreso rechaza terna de Fiscal Anticorrupción

La terna propuesta para Fiscal Anticorrupción fue rechazada en sesión del pleno del Congreso del Estado. Luego de tres rondas de votación donde ninguno de los perfiles obtuvo el apoyo necesario, el nombramiento se declaró desierto y se solicitó al Gobernador remitir una segunda terna. Previo a la votación, los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro y Hugo Contreras del PRI señalaron que sus fracciones votarían en abstención. En total fueron 35 votos en abstención en los tres intentos.

Del Toro Castro insistió que los tres perfiles propuestos cumplieron con todos los requisitos de ley y cuentan con trayectorias respetables y calidad moral. El legislador justificó votar en abstención para atender los llamados de la sociedad civil y diferentes sectores a considerar el trabajo del Comité de Participación Social.

"Debemos hacer que nuestro Sistema Estatal Anticorrupción no tenga ningún error, que no pueda haber un resquicio de que al nacer no sea el sistema que goce de la confianza de los ciudadanos y por tal motivo en la cédula de votación los diputados de Movimiento Ciudadano estaremos absteniéndonos a efecto de que se cubran todos los requisitos legales de la convocatoria pero que no pueda haber una elección, no porque los tres integrantes de la terna tengan algún tache, al contrario los tres tienen calidad técnica académica y moral" apuntó el legislador.

Por su parte la diputada panista, Pilar Pérez Chavira, aplaudió la decisión de desestimar la terna y sostuvo que fue la presión de la sociedad civil lo que provocó que se cambiara de postura.

La propuesta fue desestimada tras los cuestionamientos de organizaciones civiles y diferentes sectores sociales, porque se incluyó a un perfil, Adrián Talamantes Lobato, que no participó en la evaluación del Comité de Participación Social (CPS). Las críticas provocaron que el Gobernador solicitara dejar sin efecto su planteamiento original, que incluía a Lilia Iris Morán Ferrer, la aspirante mejor evaluada que trabaja en la administración estatal, y Rogelio Barba Álvarez académico de la Universidad de Guadalajara.

El diputado Jorge Arana presidente de la Comisión de Gobernación señaló que el Poder Ejecutivo tiene plazo de hasta cinco días para remitir la segunda propuesta.

LS