Congreso nombra a Procurador Social como magistrado del STJ

Con 29 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado nombró a Carlos Oscar Trejo Herrera, procurador social con licencia, como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Ocupará el lugar vacante tras el retiro voluntario del magistrado Raúl Acosta Cordero.

Luego rendir protesta, Trejo Herrera defendió su designación, descartó que no tener carrera en el Poder Judicial sea un factor en su contra y negó que llegue con la intervención del gobernador.

Cuestionado respecto a la advertencia hecha por José de Jesús Flores Herrera, uno de los participantes en el proceso, que anunció que impugnaría el nombramiento, sino se valoraba la carrera judicial, Trejo dijo estar tranquilo y confiado en que cumple con todos los requisitos. Reitero que ocupar un puesto en la administración estatal no es impedimento para su designación.

"Quien no esté conforme con la decisión que tomó el Congreso deberá hacerlo valer a través de procesos jurisdiccionales, yo tengo plena convicción de que cumplo con todos los requisitos. La Constitución es clara y establece un requisito de no ser secretario de estado. Estas restricciones para los derechos tienen que estar expresamente manifestadas en la norma y en mi caso no lo está, por eso con toda la seguridad del mundo me inscribí a participar en este proceso", expuso. Trejo Herrera. Reiteró que solicitó licencia al cargo de procurador el pasado lunes y que renunciará para incorporarse al STJ.

Este nombramiento se da cuando el Congreso enfrenta tres procesos de impugnación relacionados con la designación de magistrados, que cuestionan por la vía jurídica los procedimientos y argumentos en las decisiones del Poder Legislativo.

Desde 2015, existe proceso abierto en el nombramiento del magistrado Antonio Flores Allende, impugnado por Nicolás Alvarado que también buscó el nombramiento. Este caso ya escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se encuentra en revisión en la segunda sala. La designación de Juan José Covarrubias Dueñas, como integrante del STJ, también está judicializada por un amparo promovido por José de Jesús Flores Herrera. Además, en el caso del magistrado Celso Rodriguez González, el juzgador obtuvo una suspensión para continuar en el cargo y la juez Rosa María del Carmen López Ortiz, nombrada por el Congreso como magistrada, no pudo tomar posesión del cargo.

Toman protesta a diputada suplente

El pleno del Congreso tomó protesta a Silvia Cárdenas Casillas como diputada del Partido Nueva Alianza. La legisladora suplente, que se incorporará formalmente el primero de octubre, reemplaza en el curul a José García Mora que solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido.