Congreso de Jalisco proyecta inversión histórica para la atención de diabetes, cáncer infantil y daño renal

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Mónica Magaña Mendoza informó de los pormenores de lo que será una inversión histórica en materia de salud para el Estado.

Lo proyectado para el Presupuesto de 2025 en Jalisco será para la atención de diabetes tipo 1, cáncer infantil y prevención del daño renal.

"Sabemos que para la salud no hay colores, no hay partidos; para la salud necesitamos ser uno mismo. Yo confío plenamente en que no habrá quien se oponga a la atención de las personas que viven con alguna de estas condiciones," señaló Magaña Mendoza.

Cabe destacar que aún falta la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 en la sesión del pleno que se celebrará mañana viernes, por lo que de aprobarse marcará un antes y un después en la atención de estas enfermedades en Jalisco.

De acuerdo con la legisladora las tres partidas presupuestales propuestas para 2025 se desglosan de la siguiente manera:

Para diabetes tipo 1: Incremento de 18 a 28 millones de pesos, más una bolsa adicional de 10 millones para asociaciones civiles. Este programa ampliará su cobertura hasta los 21 años (antes 18 años) beneficiando actualmente a 400 familias.

En materia de cáncer infantil: Además de mantener el programa que atiende a más de 270 familias, se destinará una bolsa de más de 29 millones de pesos para apoyar a fundaciones que proveen tratamientos y quimioterapias.

Para prevención del daño renal: Un fondo pionero de 10 millones de pesos, acompañado del compromiso de crear el primer registro nominal estatal y la primera legislación sobre la materia.

En el evento, Mónica Magaña estuvo acompañada por la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, el director de Servicios de Salud Jalisco, el Dr. Hugo Bravo Hernández y representantes de asociaciones civiles como “La Asociación Mexicana de Diabetes”, “Mi Gran Esperanza” y “Trasplantados Hospital Civil”, entre otras, quienes coincidieron en que esta inversión es histórica.

Además, lo proyectado para el Presupuesto de 2025 en materia salud en Jalisco fue respaldado por representantes de once organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Mexicana de Diabetes, Mi Gran Esperanza A.C., y Canica A.C., quienes celebraron estas medidas que consolidarían a Jalisco como el primer estado con una política pública integral para estas condiciones.

En ese sentido, Maye Villa de Lemus, resaltó la importancia de esta propuesta y celebró que la prevención, programas y tratamientos en el rubro de la salud, tengan un incremento.

"Desde el DIF Jalisco estaremos aportando acompañamiento y asistencia alimentaria, además de un sistema integral de cuidados", destacó la presidenta del DIF Jalisco, quien enfatizó la importancia de visibilizar estos problemas de salud, en los cuales sus tratamientos pueden costar entre 5,000 y 9,000 pesos mensuales por paciente por diabetes.

Finalmente, Mónica Magaña aseguró sentirse confiada ante la sesión de mañana en el pleno, en la que considera que las y los legisladores sabrán priorizar la salud y el bienestar de las y los jaliscienses ante cualquier diferencia política.

