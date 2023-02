La coordinadora de la fracción de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Mara Robles Villaseñor, afirmó que el proceso para nombrar a la presidenta del Instituto de Transparencia del Estado (Itei) aún no se puede retomar pues se impugnó el desechamiento del amparo que lo tiene detenido.

La diputada consideró que la determinación del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Sinaloa, no le da la razón al Congreso estatal sobre la legalidad de la segunda convocatoria que emitió y las modificaciones en los criterios de evaluación.

“Respeto las decisiones jurisdiccionales de la autoridad, sin embargo, no estoy de acuerdo, me parece que al habérsele agregado a la convocatoria requisitos que no están en la ley, no se garantizan los derechos de los participantes. Ellos no dijeron que esté correcta, la convocatoria, lo que dicen es que podrán opinar si se violaron los derechos de una persona hasta que se realice todo el proceso con lo cual volveré a insistir en el pleno que es necesario hacer una convocatoria que se apegue estrictamente a la ley”, dijo.

Sobre el asunto, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, sostuvo que el tema jurídico prácticamente está resuelto para que puedan retomar el proceso de nombramiento.

“Hemos tratado de darle impulso procesal desde lo jurídico, celebramos que ya se resolvió esta etapa; estamos revisando si no hay algún otro pendiente para no cometer ningún error”, dijo.

El legislador emecista señaló que la dirección jurídica del Poder Legislativo da seguimiento al caso para reactivar el nombramiento a la brevedad.

Natalia Mendoza Servín, la aspirante a la presidencia del Instituto que fue la mejor evaluada en la primera convocatoria, se inconformó por la modificación en el mecanismo de evaluación de la segunda convocatoria y porque se suprimió la participación del Consejo Consultivo del Itei.

PARA SABER

Desde junio del año pasado se atoró el proceso para la designación de la comisionada presidenta del Itei, luego de que la primera convocatoria fue declarara desierta. La nueva titular del Itei debió entrar en funciones en agosto del año pasado.