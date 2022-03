Congreso de Jalisco: "Caduca" iniciativa para crear nuevo impuesto ambiental

La propuesta del gobernador para crear un nuevo impuesto ambiental a las empresas que emiten gases a la atmósfera, presentada hace casi dos años, ya caducó y fue desestimada, informó el diputado José María Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal. Explicó que, para retomar el tema como lo solicitó el Poder Ejecutivo en un oficio enviado al Legislativo, deben presentar una nueva iniciativa.

“Creo que le faltó comunicación con la bancada naranja, porque esa iniciativa ya caducó, ahora si algún diputado o diputada tiene interés tendría que retomar ese mismo contenido y presentar una nueva iniciativa; porque la propuesta del Ejecutivo ya no es viable pues la ley plantea que ya caducó”, argumentó.

El diputado argumentó que la Ley Orgánica del Congreso estatal especifica que las iniciativas no dictaminadas durante la Legislatura en que fueron presentadas pasan a la siguiente Legislatura que en máximo 60 días naturales deben dictaminarlas y en caso de que no se haga quedan desechadas de plano y se archivan. Afirmó que por esta razón no aplica lo solicitado por el Poder Ejecutivo para que su propuesta se revise en una comisión especial transitoria.

Sobre la posibilidad de retomar el tema de crear el nuevo impuesto ambiental, el presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, sostuvo que revisarán el tema para determinar si lo retoman y formulan una nueva iniciativa.

La propuesta del gobernador que “caducó” se presentó el 25 de junio de 2020 y establece que el nuevo gravamen lo tendrían que cubrir todas las unidades económicas, empresas o personas físicas, que produzcan emisiones de carbono y otros gases a la atmósfera generados en los procesos productivos. Con lo recaudado, la administración financiaría políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

