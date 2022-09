Congreso de Jalisco: Buscan eliminar la “congeladora” legislativa

Para tratar de frenar el envío de iniciativas a la “congeladora” y obligar a que se discutan, la diputada María Padilla Romo presentó un proyecto de reforma para ajustar los periodos en los que las Comisiones legislativas deben analizar las propuestas. Se plantea que la iniciativa pase al pleno del Poder Legislativo para su votación, si en comisiones se incumple el plazo máximo de 60 días.

“Que cuando las comisiones no dictaminen en su tiempo, primero tengan una llamada de atención y si persisten perderán el derecho a dictaminar; en esos casos la iniciativa llegará en forma de dictamen para ser discutida por toda la asamblea, algo semejante a lo que sucede en derecho administrativo con la afirmativa ficta. Para ser aprobada requeriría mayoría calificada. Con esta medida se incluye un medio de control a efectos de que no sólo sean aprobadas las iniciativas que gozan de un elevado consenso político y también desechar los asuntos que no gozan de tales cualidades para que puedan ser replanteados en mejores términos”, dijo la legisladora de Morena.

La iniciativa considera ajustes en los artículos 103 y 148 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, incluye modificar el mecanismo de regresar iniciativas a comisiones y retiro de dictámenes del orden del día de las sesiones.

“Estas figuras han servido para dilatar indefinidamente la discusión de un dictamen. El regreso a comisión y el retiro del asunto, ambos supuestos deben quedar acotados a un plazo razonable para permitir que el tema sea discutido sin evasiones”, añadió.



El proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos para su proceso de análisis y dictaminación.

JM