Comparecieron ante la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia los tres perfiles propuestos para la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El titular de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Manuel Rodríguez Morales, afirmó que no es incompatible buscar “saltar” a una instancia de procuración de justicia cuando su carrera se ha centrado en tareas de organización electoral.

“Es compatible porque no sólo es el tema de la investigación penal o procuración de justicia; si no que también la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales está vocacionada para desempeñar tareas con las cuales pueda contribuir al fortalecimiento de la vida democrática”, argumentó.

Refirió que el gobernador lo invitó a formar parte de la terna que presentó al Congreso estatal.

Otra de las aspirantes, Karla Isabel Rangel Isas, que laboró en la dirección jurídica de la Contraloría del Estado, descartó conflicto por haber sido parte de la actual administración estatal y destacó que tiene trayectoria en tres sexenios.

“Que no tengo cuatro años en una administración o como servidor público, yo tengo 18 años en el servicio público doce años de ellos preponderantemente he estado en la materia penal y en la procuración de justicia”, dijo.

Héctor Javier Díaz Sánchez, tercer postulado al cargo de fiscal electoral y que laboró como contralor en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, negó que su antecedente en la administración estatal pudiera condicionarlo.

“Yo he estado a cargo de la revisión y fiscalización de los partidos nacionales en Jalisco si de esas llamadas (para pedir favores) recibí muchísimas; pero me parece que la calidad moral, la experiencia, el ejemplo de casa a mí en lo personal me ha ayudado”, sostuvo.

La Fiscalía electoral permanece sin titular desde el pasado 28 de enero pues el Poder Legislativo retrasó el proceso de designación de titular.