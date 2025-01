Confirma Marcelo Ebrard que operativos anti piratería llegarán a Jalisco

Este martes, en su visita a Jalisco, el secretario federal de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la Entidad se encuentra en la mira del "Operativo Limpieza" contra la piratería.

Así lo dio a conocer previo al Foro de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo que se lleva a cabo en Jalisco, y donde dijo, la Entidad forma parte de 12 estados que están en la mira de las autoridades en este rubro, y en las cuales se plantea una estrategia distinta a la implementada, por ejemplo, en Izazaga 89, en la Ciudad de México.

"Lo hemos hecho ya en Ciudad de México, Sonora, Baja California, Coahuila y Durango. En este momento estamos haciendo inspecciones en 12 estados, (donde) no va a ser lo mismo que en las primeras cinco, van a ser otro tipo de inspecciones para poder llegar, finalmente, a presentar a la Presidencia de la República, cómo está la red completa y tomar las acciones correspondientes. Creo que va a ser muy importante para el crecimiento de México, y ya estamos en días de lograrlo", afirmó Ebrard Casaubón.

Recordó que estos operativos se llevan a cabo debido al impacto que tiene su distribución, tanto en la Economía de México, como en otros rubros como la salud y la sanidad.

"Nosotros no podemos permitir que haya una actividad económica de crecimiento exponencial que viola todas las leyes de México. No tienen etiquetas, no tienen información nutricional, no tienen registro sanitario. Simple y llanamente es un tema que la economía no debe permitir ni promover", expresó el secretario.

Añadió que en los casos que sean necesarios, como en el de Izazaga 89, donde había al menos cinco clausuras previas del inmueble, se presentarán las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República pues "no es posible que los dueños no sepan qué se está comercializando en sus inmuebles".

Hasta ahora, en los operativos contra la piratería y productos de importación sin los controles debidos, se han encontrado artículos procedentes de Bangladesh, Indonesia, China y Malasia.

El secretario no abundó sobre los espacios que serán intervenidos en Jalisco con el objetivo de no alertar a los comerciantes, pero es conocido, por ejemplo, el caso del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, que ha sido blanco de diversos operativos en la materia, y que de acuerdo con datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, es el segundo lugar en México en donde más productos pirata se comercializan, sólo por debajo de Tepito.

Sin embargo, también existen diversos espacios donde se resguarda y produce mercancía de importación proveniente de los países mencionados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

YC