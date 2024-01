Concesionaria deberá iluminar todo Zapopan en seis meses

Con la promesa de que en seis meses todo el Municipio de Zapopan quedará completamente iluminado, el alcalde Juan José Frangie celebró el aval del Congreso para constituir un fideicomiso que garantiza el pago de tres meses por los servicios de una concesionaria en materia de alumbrado público.

El objetivo es cambiar por lo menos 50 mil lámparas en el Municipio, que utilizan cerámica o valor de sodio, así como el aumento de potencia en varias luminarias.

“Se necesitaba concesionar esto porque, no sólo es poner lámparas, es cambiar todos los circuitos. No le cuesta al Ayuntamiento más allá de lo que ya paga por luz eléctrica, esto no es una deuda”, detalló Frangie.

El alcalde dijo que pagan entre 21 y 23 millones de pesos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad, lo que será el costo aproximado de lo que pagarán a la empresa concesionaria.

“Lo que hace la compañía es que a la hora de cambiar circuitos y cambiar a la tecnología de led, baja el consumo y ese ahorro es la ganancia para ellos”, declaró el alcalde.

El fideicomiso que aprobó el Congreso del Estado permitirá al Ayuntamiento constituir un ‘colchón’ de aproximadamente 63 millones de pesos con recursos propios, que permitan garantizar el pago de los próximos tres meses de la concesión.

La concesión tendrá una duración de 18 años, y de acuerdo con lo informado por el Congreso de Jalisco, el monto total de lo que pagará el Municipio por este contrato a Power Sinergia, S.A de C.V., es de 4 mil 212 millones de pesos.

