Con desayuno, Frangie reconoce labor del personal de limpieza de Zapopan

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, agradeció este viernes al equipo de trabajadores del Ayuntamiento, quienes con su labor diaria hacen posible el buen funcionamiento de los espacios públicos del municipio.

Como parte de las festividades decembrinas, el alcalde zapopano compartió el desayuno con quienes integran la Dirección de Conservación de inmuebles, entre ellos su titular, José Roberto Valdez Flores. Durante su intervención, Frangie les manifestó su agradecimiento por hacer de la limpieza un trabajo que dignifica los espacios públicos en donde se realizan todo tipo de trámites y visitas.

“Me he dado cuenta durante estos seis años que hacen un extraordinario trabajo todas y todos, se los digo de verdad. Porque podemos tener el edificio más bonito, podemos tener las mejores instalaciones, pero si esas instalaciones no están cuidadas, no están atendidas, pues no lucen”, aseguró el mandatario.

Juan José Frangie aprovechó también para refrendar su compromiso y cercanía con los trabajadores municipales.

"Lo que me da más energía son todas y todos ustedes, todas las trabajadoras y trabajadores, toda la gente que está en el municipio en todas las áreas porque yo les veo las caras que lo hacen con gusto, con ganas, gente que tiene muchísimos años aquí ya en el municipio y que le sigue metiendo el mismo ímpetu", concluyó.

JM