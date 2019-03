Con amparos, jueces de Jalisco evaden sanciones

Desde 2017, 29 jueces del Poder Judicial de Jalisco han recibido sanciones como un extrañamiento, una suspensión o la destitución.

Sin embargo, todos han recurrido al amparo para evadir el castigo: según el Consejo de la Judicatura, 95% lo ha conseguido.

“Van varios asuntos en los que sancionamos a los funcionarios públicos y por medio de una concesión de amparo los reinstalamos o levantamos las medidas”, reconoció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves.

Explicó que los señalamientos han sido por irregularidades como no redactar un acuerdo en tiempo, dilatar una sentencia, fallar a favor de una de las partes, no haber notificado en tiempo y forma y no llevar a cabo una audiencia.

Las quejas han provenido de las personas que formaron parte en algún juicio y que no fueron favorecidas.

“No hay una queja precisa dentro del Consejo de la Judicatura en la que se señale y ataque un acto de corrupción”, puntualizó Suro, pese a que en las últimas semanas se han hecho públicos numerosos llamados de organizaciones ciudadanas, particulares y organismos de la Iniciativa Privada sobre la necesidad de acabar con ese problema en el Judicial.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Capítulo Occidente, destacaron en un desplegado que sus agremiados habían sido perjudicados por la corrupción de parte de jueces y magistrados que otorgan discrecionalmente medidas cautelares.

Tales medidas retrasan por años la decisión sobre algún caso, lo que ocasiona que los proyectos se estanquen y se pierdan empleos.

Suro Esteves llamó a la ciudadanía para que, en caso de tener conocimiento de una irregularidad, la denuncie.

“Hay señalamientos de la Oficialía de Partes, pero no hay nada en concreto. Si hay una queja en donde se ponga con puntualidad cuál es el acto de corrupción, será atendida”.

En los últimos meses se ha castigado a tres jueces: Roberto Ramos, Sergio Peña y José Luis Álvarez Pulido. Sin embargo, la pena consistió solamente en separarlos de su cargo por un mes. Ya fueron reinstalados.