Comienza a migrar a sólo pago electrónico la Línea 2 del Tren Ligero

En la Estación San Jacinto comenzó esta mañana el proceso para migrar al pago exclusivamente electrónico en la Línea 2 del Tren Ligero, el total de la ruta dejará de recibir efectivo en los torniquetes a mediados de diciembre próximo.

El cambio en la forma de pago que será sólo con tarjeta electrónica y con el Univiaje, se realizará de manera paulatina, mañana ya no recibirán efectivo los torniquetes de la Estación La Aurora y el jueves la San Andrés.

Ya arrancamos con nuevo Sistema de Prepago en #SanJacinto. Lo que hará más ágil tu ingreso y más rápidos tus traslado. El pago es totalmente electrónico. Adquiere tu tarjeta electrónica, y recuerda que te da el 50% de descuento en tus transbordos a unidades de SiTren. #Linea2 pic.twitter.com/DGUv6hAogk — Rodolfo Guadalajara (@GDLRodolfo) 28 de noviembre de 2017

"Hoy iniciamos en la Línea 2 con esta Estación San Jacinto, mañana estaremos con dos estaciones más para a mediados de diciembre concluir con toda la Línea 2 con el sistema de prepago. Al final de cuentas es modernizar el sistema electrónico, cambiar a la tarjeta InnovaCard, que esa será la que regirá o funcionará en todo el transporte público de la ciudad", mencionó Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

En las máquinas de venta y recarga de tarjetas, también existe la opción de realizar el pago en efectivo para obtener un boleto con un código QR, el cual se utiliza en el torniquete para el ingreso al andén.

De acuerdo a Guadalajara Gutiérrez con el pago electrónico se agilizará el ingreso de usuarios a las estaciones, lo que posibilitará eliminar los cuellos de botella que se registraban en los torniquetes por quienes realizaban el pago en efectivo.

Hay usuarios que consideran que el cambio en el prepago es positivo, y no resulta complicado efectuar el proceso en la máquina para obtener el boleto con el código QR; sin embargo, hay otros que no recibieron con agrado la modificación.

"¿Dónde se ensarta (el boleto con QR) o qué? No, no sirve para nada, para mí no. Ni sé qué onda", señaló una usuaria, quien no encontraba el área donde se coloca el QR en el torniquete para ingresar a la Estación San Jacinto.

Tanto en las máquinas de venta y recarga de tarjetas, y de adquisición del Univiaje, hay personal que orienta a los usuarios.

La modernización de la infraestructura será de manera paulatina en el resto de las estaciones del Tren Ligero, posteriormente se continuará con las estaciones de Macrobús y unidades de SiTren, para poder migrar a la tarjeta InnovaCard.

La primera estación en la que se implementó sólo el pago electrónico, fue la de Periférico Norte en la Línea 1 del Tren Ligero.

