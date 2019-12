Comerciantes de Obregón ven disminución de ventas este año

Aunque este domingo las calles de la zona comercial de Obregón lucieron abarrotadas, los locatarios aseguran que sus ventas son menores que en otros años.

Las autoridades de la Policía Vial determinaron cerrar de manera intermitente la calle para dar fluidez al tráfico de personas.

“No sabemos a qué se deba, este año se ve menos movimiento que otros años, yo creo que este año es un 40 por ciento menos, yo creo que la situación económica porque para vacaciones y fiestas siempre hay dinero, pero sí se ha visto una baja en las ventas”, dijo Laura González de MG Cinturones.

En otro negocio ubicado sobre Obregón informaron que las ventas no se vieron afectadas por el cierre de las calle.

“El cierre no nos afectó, pero está muy bajo no sabemos si es por la economía, antes veías más gente y ahora muy poco”, dijo Jorge Ramos, del negocio Mi Ranchito.

Otros comerciantes dijeron que el cierre intermitente de la calle provoca que llegue más gente, pero no compra igual que en otras ocasiones.

"A rato cierran las calles, pero eso no nos afecta, fluye más gente en la calle, pero las ventas están muy tranquilas, este año está muy tranquilo, vemos mucha gente, pero no compran como otros años, antes venían muchos camiones y no hemos visto muchos”, dijo María del Socorro, encargada del negocio de vinos La Güera Tequilera.

En la sucursal de Muebles América también informaron que las ventas están más bajas en comparación a otros años.

“En esta temporada aumenta para nosotros, pero no al grado de decir que es significativo porque la gente compra cosas de mayoreo, pero realmente no es lo que esperamos, pero tampoco veo que la gente pase cargada de mercancías como me ha tocado en otros años”, dijo René Miramontes, empleado.

En el recorrido realizado por este medio se constató que había presencia de diversas corporaciones de seguridad pública y policía vial.

