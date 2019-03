Colectivo 22 de abril denuncia falta de medicamentos

Desde el inicio de esta administración, los afectados de las explosiones del 22 de abril, no han recibido sus medicamentos completos, denunció el colectivo. Algunos de estos son para el dolor, insulina y para la presión. Son 61 las personas a las que no se les ha surtido en su totalidad los fármacos.

Lilia Ruíz, presidenta de la asociación, denunció que los medicamentos no han llegado por un presunto robo que se efectuó en el Hospital General de Occidente, lugar donde surten la medicina, y por la falta de la firma del contrato de prestación de servicios de atención médica, el cual una vez firmado se destinarán recursos para medicamentos, aparatos ortopédicos y cirugías.

La señora comentó que de varias recetas son de 10 a 12 fármacos y sólo les entregan una "cajita" de paracetamol y una fibra. "Nada nos dan de lo que cubren nuestros tratamientos, quien padece presión alta no recibe para su presión, quien padece diabetes no se les da insulina", explicó.

Zenaida Guerrero es una de las afectadas por las explosiones del 22 de abril, a raíz de esto ha tenido complicaciones médicas con su columna. Ella ha gastado, desde diciembre, más de 6 mil pesos en la compra de medicamentos que debería de recibir de la Secretaría de Salud Jalisco. Además tiene pendiente una cirugía de columna que no se ha realizado porque le dicen que no hay dinero, debido a que no se ha firmado el contrato de prestación de servicios de atención médica.

Sobre el presunto hurto, Lilia Ruíz comentó que hace diez días Blanca Valencia, directora de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco, le confirmó que hubo un robo de medicamentos. "Nadie da una explicación, nadie sabe exactamente de dónde se los robaron, cómo se los robaron, bajo el mando de quién", comentó Lilia.

El colectivo también invitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a presentarse en una "reunión de trabajo" el día del aniversario las explosiones. Ésta será a las diez de la mañana en el monumento "Estela contra el olvido" en el Jardín de San Sebastián de Analco.

En el aniversario de las explosiones del año pasado, Enrique Ibarra, quien ahora es secretario de gobierno comentó que se buscaría la manera de institucionalizar los apoyos a los afectados que otorga el Ayuntamiento de Guadalajara, con la finalidad de que queden instaurados como una obligación.

LS