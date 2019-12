Cohetitos y fogatas contribuyen a contaminación en la ZMG

Don Jorge tosía en su tienda en la colonia Insurgentes, cerca de la estación de monitoreo del aire de Loma Dorada. Ahí, la mañana de este miércoles amaneció con neblina, pero por las fogatas navideñas. "Se sentía que raspaba en la garganta, hijos de su... Pura contaminación respirando".

Desde la madrugada se comenzó a percibir en el ambiente el olor a madera quemada, incluso dentro de los hogares.

No lejos de ahí, José Lomelí caminaba por el parque muy temprano, por lo que también percibió el mal ambiente. "Se ve mucho smog yo creo por tanto cohete. La gente no hizo caso, demasiados cohetes se escucharon que estaban tronando".

A las 08:00 horas, cuatro puntos de monitoreo de la ciudad amanecieron con mala calidad del aire: Miravalle, con 102 imecas (índice metropolitano de la calidad del aire); Loma Dorada, con 103; Santa Fe, con 109; y el peor en esta ocasión fue Las Pintas, con 116.

José Alfredo Sandoval, vecino de Miravalle, se sorprendió porque su colonia generalmente está en los primeros lugares de polución en la urbe, y en esta ocasión apenas superaba la mala calidad.

"Ahora amaneció mejor que otro año, desde la noche se notó, otros años no se veía nada desde las once. Sí hubo truenos, pero no hubo muchas fogatas y eso fue lo bueno. Otros años era imposible, salías ahorita y llegabas negrito a tu casa".

Lo que le gustaría es que en año nuevo la gente no hiciera fogatas. "Es cuando se dispara la contaminación".

En Las Pintas, pese a lo mayores niveles de contaminación, no olía tanto a madera quemada. "Yo pienso que por tanta delincuencia que hay no hubo tanta gente en la calle", supuso José, un habitante de la colonia.

Sin embargo, Samuel Pérez, un abarrotero de la misma zona, explicó que no hubo tantas fogatas debido a las autoridades.

"Inclusive andaban los bomberos y andaban varias patrullas, aquí se vio tranquilo. Si tú te fijas aquí no hay ni una marca de cenizas de que hayan hecho".

En cambio, en Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, aseguraron que las fogatas navideñas fueron las mismas de cada año y presumieron que eso provocó la nata de smog que se veía en el horizonte, explicó don Juan. "Muchos quemaron cohetitos y hubo muchas fogatas".

Coincidió, como otros ciudadanos, en exhortar a la gente a que se controle en año nuevo. "Pues es que no hay conciencia de uno, todos queremos festejar, pero deberían de prohibir todos esos cohetitos. Para el año nuevo vas a ver que en todas las casas va a haber fogatas".

