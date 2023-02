Ante el reto viral “el que duerme al último gana” que llegó ayer a Jalisco con cuatro adolescentes intoxicados con Clonazepam de la Secundaria Técnica 43 de Tlaquepaque, padres de familia de diferentes secundarias tanto públicas como privadas consideraron que la principal responsabilidad es de ellos como tutores.

Roberto, padre de un adolescente de una secundaria en la colonia americana en Guadalajara, desconoció de este reto viral, pero al conocer de qué se trata se mostró preocupado.

“Es preocupante el caso. Si una medicina que solo se consigue con receta y es medicamento controlado creo que mucha de la responsabilidad cae en los padres que creo es donde los chicos buscan las pastillas”, dijo.

Nalleli Hernández, madre de familia de un joven de secundaria privada, también consideró que los padres deben de estar más vigilantes de las acciones de sus hijos para evitar una tragedia.

“Ya más o menos sabía, la responsabilidad es de los padres porque es a través de una receta médica y cómo la puede conseguir, los chavos pueden hacer cosas escondidas de sus padres, pero uno como padre tiene que estar al pendiente de qué hay en su cuarto, sobre todo el comportamiento y se ve cuando algo está cambiando, cuando ves cambios, saber con quién se relaciona y qué hace o qué deja de hacer”, manifestó.

Por su parte, Karla Camacho, quien lleva a su hijo a una escuela secundaria en Santa María del Pueblito en Zapopan, señaló que para evitar intoxicaciones o algún daño colateral en el consumo de estas pastillas en menores de edad es importante que el padre este abierto a dialogar de los diferentes peligros.

“Ahora tener muy informados a los hijos, no puedes evitar vender ese medicamento porque hay personas que realmente lo necesitan, si no no duermen y que tengan control los padres que pongan en lugar seguro su medicamento”, acotó.

Blanca Gudiño, propietaria de una farmacia, se sorprendió por este reto y dijo que es responsabilidad de los adultos mantener estos tipos de medicamentos alejados de los adolescentes, y se le hizo raro que accedan a ellos tan fácil ya que están muy regulados por la Secretaría de Salud o al menos que también los adquieran en el mercado negro.

“La Secretaría de Salud, a través de la Coprisjal, lo tiene bien controlado en farmacias, son pocas las farmacias que tienen autorización de medicamentos controlado, siempre también hay mercado negro que sacan los medicamentos de muestra y lo ofrecen sin factura y sin nada, los responsables son los padres de familia deben de tener mucho cuidado, abuelitos, mamás y papás porque los menores no pueden ir a farmacias a comprarlos”, destacó.