Vecinos de la colonia La Duraznera de Tlaquepaque se manifestaron esta mañana en alrededores de donde hubo afectaciones por inundación. Piden soluciones, ya que padecen el problema cada temporal y también solicitan que les recuperen menaje que perdieron por la tormenta del pasado viernes; autoridades municipales señalan 30 domicilios con daños.

Ana Rosa Rodríguez vecina destacó que cada año es lo mismo, pide diálogo con las autoridades e incluso señaló que hay una recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar este tipo de problema cada temporal.

“30 años viviendo para esta colonia y la verdad año tras año ha sido un desastre y más desde que nos hicieron el relleno de la laguna, esta es una recomendación (Comisión Estatal de Derechos Humanos) de la Presa El Órgano, desde el 2017, todo un expediente, donde las autoridades se han tapado los ojos, estamos hablando de Conagua, Semarnat, a nivel local y Federal".

EL INFORMADOR/ E. Gómez

"El Gobernador bien sabe toda la problemática que tenemos, y esto no es nuevo, les pido a las autoridades que nos den una cita y si es posible nos vamos con el presidente que nos escuche, el agua se está llevando nuestro patrimonio y año tras año es lo mismo, las autoridades vienen y nos rellenan las calles, vayan a ver las casas”, señaló.

Rodríguez señaló que ha habido varias obras que han reducido el flujo de los canales y eso provoca que se desborden y vayan directo a viviendas. “Está entre Tlaquepaque y El Salto, lo que está en Carretera a Chapala todas esas obras que se llegaron hacer, nos dejaron un canalito, no nos sirve de nada, el canal lo tenía a la calle Fraile hacia Las Pintas y ahora está tapado, gracias a la obra también del Macrobus y todas sus bardas, el canal donde llega y desemboca en la calle Evangelio, no es posible que las autoridades no vean eso”.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Jaime Manzano destacó como es que han intervenido.

EL INFORMADOR/ E. Gómez

“En esta colonia de manera preliminar se registraron alrededor de 30 casas a las cuales había ingresado el agua y el día de hoy por instrucciones de la presidenta municipal, Citlalli Amaya estamos dando seguimiento a todo el protocolo que tenemos para la temporada de lluvias, y estamos haciendo evaluación de daños y análisis de necesidades en toda la colonia, casa por casa, se está verificando y analizando con evaluadores de Protección Civil y de DIF para censar que menajes pudieron haberse afectado, vienen otras brigadas del Gobierno de Tlaquepaque para ofrecer ayuda en lo que refiere limpieza y saneamiento, se le está dando seguimiento”, explicó.

“Muchas de las afectaciones que hemos estado evaluando es por deficiencias de las redes de drenaje de las mismas vivienda, de ahí la importancia de hacer mantenimiento registros, bajantes, cañerías y agua pluvial y residual por lo menos una vez al año, hacer estas limpiezas, no hay que arrojar sólidos a las tuberías y drenajes, esto es lo que ahora hay problema de azolve por sólidos, hemos estado viendo bolsas de plásticos, basuras, en cañerías, eso provoca taponamientos, después viene desbordamiento de agua contaminada. De la lluvia es importante no cruzar corrientes de agua”.

Si alguna familia necesita apoyo pueden llamar a Protección Civil 3338372270 aquí pueden hacer reporte y ayuda.

