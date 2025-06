Las lluvias han comenzado aparecer en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) desde el cierre de mayo, pero ha sido a cuenta gotas; no se han regularizado y su aparición sigue siendo aislada, sin refrescar por completo el calor que sienten los tapatíos, pero ¿Por qué? ¿A qué se debe? Un meteorólogo lo explica.

Mauricio López Reyes, del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), anticipaba a finales de mayo que cerraríamos el mes con lluvias, aunque no eran propiamente del temporal. Poco a poco estamos ingresando a la temporada de lluvias, explicaba el especialista.

Este sábado, López Reyes señaló que "recordemos que todavía no inicia la temporada de lluvias", por eso las lluvias han sido erráticas. Es decir, esta inconsistencia pluvial es la forma en la que se comportan las precipitaciones cuando no forman parte propiamente de la temporada "y esto podría dar la sensación de que no está lloviendo".

Pero agregó: "Calma, en los próximos días se estará regularizando esta situación de las lluvias".

El meteorólogo afirmó que en junio se tendrán lluvias por arriba del promedio para gran parte del estado de Jalisco. "Estamos estimando que vamos a tener un mes de junio bastante lluvioso, entre 20 y hasta 40 milímetros por arriba de lo normal". Esto traerá como consecuencia que el inicio de la temporada se adelante. Primero se espera comience en la región Altos para la segunda semana de junio, alrededor del 8 ó 10 de junio; y luego seguirá la región Centro, donde se encuentra el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para los especialistas, el temporal de lluvias arranca cuando, por ejemplo, se registran tres días consecutivos de precipitaciones en al menos la mitad de las estaciones meteorológicas. Mientras tanto aquellas lluvias que se presentan de forma esporádica en el AMG, no indican que el temporal de lluvias se adelante y, por lo regular, cuando se presentan, no significa que las altas temperaturas se detendrán.

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, explicó que el número de ciclones tropicales pronosticados para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025, en el océano Pacífico y el Atlántico, es de cercano a ligeramente mayor al promedio climatológico, debido a la fase neutra del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), el cual se prevé que permanezca durante la mayor parte de la temporada de huracanes.

Refirió que, de acuerdo con la estadística, en septiembre se desarrollan más ciclones, en el Pacífico y en el Atlántico, seguido de octubre. Los estados con más impactos por ciclones son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán.

Para esta temporada, explicó, en la cuenca del Pacífico, donde el inicio fue el 15 de mayo, se prevé el desarrollo de 16 a 20 ciclones a los que se les asignará algún nombre, mientras que, en el Atlántico, donde el ciclo comenzó el 1 de junio, se prevén de 13 a 17.

De los sistemas previstos para el Pacífico, de 8 a 9 serían tormentas tropicales; de 4 a 5, huracanes categorías 1 ó 2 en la escala Saffir-Simpson, y de 4 a 6, huracanes clasificación 3, 4 ó 5. En tanto, en el Atlántico se esperan de 7 a 9 tormentas tropicales, de 3 a 4 huracanes categorías 1 ó 2 y el mismo número de huracanes de los rangos 3, 4 ó 5.

Estadísticamente, en el Pacífico tres ciclones impactan en costas de México, mientras que, en el Atlántico, dos ingresan a tierra. En ambas cuencas, la temporada concluye el 30 de noviembre.

