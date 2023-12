Ante el paso del otoño por la Zona Metropolitana, se han presentado precipitaciones inesperadas, afectando de manera directa el pronóstico del clima.

Desde el domingo 03 de diciembre, la temperatura ha comenzado a descender de manera progresiva, por lo que ciudadanos tapatíos han decidido tomar sus precauciones.

Clima para Guadalajara este martes 5 de diciembre

DÍA Cielo nublado. Máxima de 20 °C. Vientos de 10 km/h. 40% de probabilidad de lluvia. Humedad del 84 por ciento. NOCHE Posible lluvia a partir de las 17 horas. Mínima de 15 °C. Vientos del Este y variable. 30% de probabilidad de lluvia. Humedad del 73 por ciento.

Sin embargo, el día que hasta el momento se ha posicionado como el más frío posible es el Domingo 10 de diciembre. Este día, ya no cuenta con pronóstico de lluvia, no obstante, la temperatura ése día oscilará entre la máxima de 24° C y la mínima de 8° C.

