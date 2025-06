De acuerdo con Meteored, este miércoles 18 de junio, Puerto Vallarta tendrá un día con cielos muy nublados y un índice térmico de 25 a 32 grados centígrados, además de altísima posibilidad de chubascos tormentosos.

El índice ultravioleta alcanzará su punto más alto a las 14:00 horas, por lo que se recomienda tomar medidas.

¿Lloverá hoy 18 de junio en Puerto Vallarta?

Según el diagnóstico de Meteored, hay una alta probabilidad de la lluvia cubra hasta el 90% de la región, a partir de las 10:00 horas de la mañana:

Hora Temperatura Se prevé 10:00 AM 29°C Lluvia (30%) 11:00 AM 30°C Lluvia (30%) 04:00 PM 30°C Lluvia (40%) 05:00 PM 29°C Lluvia (40%) 06:00 PM 28°C Lluvia (40%) 07:00 PM 28°C Lluvia (60%) 08:00 PM 27°C Lluvia (70%) 09:00 PM 27°C Lluvia (80%) 10:00 PM 27°C Lluvia (80%) 11:00 PM 27°C Tormenta (80%) 12:00 AM 26°C Tormenta (80%)

Hay día de porvenir para el agua, pues, dada la relativa cercanía del huracán “Erick” con el estado, se esperan días de tormenta desde el 19 y hasta el 24 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló esta mañana en su comunicado de prensa que, el ciclón tropical “Erick” se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

El centro de “Erick” se localizó —en punto de las 06:00 de la madrugada—, a 255 kilómetros (km) al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 440 km al sureste de Punta Maldonado, en Guerrero. Lo que traerá lluvias extraordinarias en Oaxaca, y torrenciales en el oriente de Guerrero y Chiapas.

Las lluvias también serán muy fuertes en estados como Jalisco, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Asimismo, se espera oleaje de hasta 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información del SMN y Meteored

