No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Finalmente, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibirá lluvia, como estaba marcado en los pronósticos del clima. De hecho, este jueves, gran parte de la ciudad amaneció nublada, con chubascos y con un marcado descenso en las temperaturas, pero ¿Cuánto tiempo durarán las precipitaciones?

El meteorólogo Ángel Meulenert había mencionado que las lluvias se comenzarán a hacer presentes en Guadalajara a partir de la tercera semana de junio, específicamente desde el miércoles o jueves, donde una lluvia continua podría presentarse de forma regular.

La temporada de lluvia "ya va a comenzar esta semana", dijo.

Recordó que la temporada de lluvias tenía un retardo, que ya se había anticipado, aunque no descartó que se presenciaran chubascos o tormentas, sería entre el miércoles o jueves cuando la lluvia se presente de forma regular y se pueda considerar que el temporal está aquí.

¿Cómo vienen las lluvias para Guadalajara?

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronosticó para este día lluvia dispersa con algunos chubascos con actividad eléctrica para este día. Se espera que a partir del mediodía comience a presentar episodios de lluvia dispersa sobre diferentes puntos del AMG. No se descarta que las precipitaciones continúen hacia la madrugada del día viernes .

La temperatura máxima será de entre 27-28 °C, mientras que la mínima de 18-20 °C. El índice UV será muy alto entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Vienen varios días de lluvia

Hoy 77% de probabilidad de lluvia 22 – 18 °C Jueves 21 50% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Viernes 22 43% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Sábado 23 63% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Domingo 24 67% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Lunes 25 58% de probabilidad de lluvia 25 – 17 °C Martes 26 49% de probabilidad de lluvia 25 – 17 °C

De acuerdo a las proyecciones climatológicas, al menos se espera una semana de continuas lluvias a partir de este jueves, lo que significa que el temporal de lluvias finalmente estaría instalado en Guadalajara .

Tormenta tropical “Alberto” afecta a México

La tormenta tropical “Alberto” tocó tierra las primeras horas de este jueves 20 de junio sobre el litoral del Golfo de México , continúa avanzando sobre el territorio nacional mientras continúa debilitándose, a su paso estará dejando fuertes lluvias con actividad eléctrica sobre los estados del Noreste y Sureste de la República Mexicana, sus bandas nubosas que se extienden hacia el Centro, Norte y Occidente del territorio nacional mantendrá el potencial lluvioso con chubascos y tormentas eléctricas para estas regiones.

Jalisco amanece con cobertura nubosa. Lluvias estarán presentes desde las primeras horas de la mañana en algunos puntos del estado. Se espera un día lluvioso con algunos chubascos y actividad eléctrica de manera general para la Entidad.

Para el AMG se espera que a partir del mediodía comience a presentarse los primeros episodios de lluvia sobre diferentes puntos. No se descarta que las precipitaciones continúen hacia la madrugada del día viernes .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

OA