"Clausuran" edificios del IEPC ante negación de fórmula de paridad

El grupo de mujeres integrantes de todos los partidos políticos del Estado y de la sociedad civil que conforman el bloque de “Las paritaristas” clausuraron de manera simbólica dos edificios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), así como la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior a manera de una protesta pacífica, llevada a cabo esta mañana en las instalaciones de López Cotilla 2117, avenida De Los Arcos 1 y en la Sala Regional mencionada, luego de que los magistrados del TEPJF en Guadalajara determinaran aplicar el criterio de paridad utilizado en los comicios de 2018.

Si bien se reiteró que en las 10 localidades con más población se ordenarán candidaturas según el factor de competitividad de cada partido y que en total deben postularse cinco candidaturas de mujeres y cinco de hombres, no se especifica que las primeras deben ocupar espacios competitivos en los municipios de mayor relevancia para la Entidad.

"Clausuramos el patriarcado que no permitió que se garantizara la paridad"

“Clausuramos el patriarcado que no permitió que la Sala Regional Guadalajara del TEPJF ordenara al IEPC que se garantizara la paridad, a pesar de saber que la paridad es un mandato constitucional. Las Paritaristas reconocemos el voto de la Magistrada en la sentencia SG-JDC-175/2020 y confiamos el TEPJF emita sentencia a favor”, señaló el texto colocado durante las clausuras.

La diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado e integrante de este frente, refirió que se continuarán impugnando las decisiones que tomen las autoridades electorales hasta que los magistrados y magistradas garanticen el derecho constitucional asentado en el artículo 41.

Recordó que ante la negativa ya fue interpuesta una nueva impugnación ante la Sala Regional de Guadalajara, cuya resolución deberá ser informada antes del próximo 4 de enero, fecha en la cual comienzan las precampañas electorales en la Entidad.

“Nos dicen 'es que las candidatas mujeres no ganan' pues que nos dejen equivocarnos, que nos dejen enfrentarnos a una elección y que sean los ciudadanos los que decidan. Nos dicen 'ni gobiernan bien' y yo me pregunto ¿y ellos lo hacen? Lo que queremos es simplemente ser tratadas como iguales, es increíble que a estas alturas tengamos que luchar por esto, pero no nos vamos a cansar”, expresó Robles Villaseñor.

NR