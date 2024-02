Claudia Delgadillo, arropada y lista para la elección

Claudia Delgadillo es oficialmente, la candidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, rumbo a la elección a la gubernatura este 2024. Ha rendido protesta en cada uno de los partidos que conforman la alianza, a invitación de cada uno de ellos. Primero en el PT; luego en Futuro; posteriormente en el Partido Verde; después en Morena y por último en Hagamos.

En cada uno de los encuentros recibió el respaldo de la militancia y de los simpatizantes de cada partido. Después de este proceso, se avoca a la campaña emocionada, fortalecida y contenta.

La precampaña dio como resultado el llamado a la unidad, además de la reaparición de referentes como Carlos Lomelí, en la primera línea de la contienda que se avecina. Las sensaciones luego de estos primeros pasos son positivas para la candidata de la coalición y pasada esta etapa, se da tiempo de platicar de los temas que le interesan. Está convencida de que llegó el tiempo de que en nuestro Estado se consoliden proyectos de gran calado, que se pueden cristalizar si hay coordinación con el gobierno federal.



- Claudia, una vez que se han completado los registros, ¿cuáles son las líneas principales de su mensaje? ¿Cómo se diferencia de otras opciones?

- Lo primero que debo decir es que hemos dado vida a una alianza sin precedentes en Jalisco. Esta coalición es de los partidos políticos más progresistas, pero sobre todo es con la ciudadanía, que está cansada de los abusos de los actuales gobiernos, que además de ineficientes han resultado corruptos. Queremos despertar la esperanza en el pueblo de Jalisco.

Nuestra principal diferencia es que de este lado está la gente honesta. Nosotros trabajamos por el beneficio del pueblo, no de unos cuantos o de los amigos, como ha venido sucediendo en Jalisco, donde los únicos beneficiados de estos gobiernos son los cuates empresarios de los gobernantes en turno.



- Ya hizo equipo y diagnósticos, conoció la realidad de Jalisco más allá de estereotipos. Describa al Estado, ¿cuál es su situación? ¿Qué problemáticas requieren acciones inmediatas?

- Conozco a mi Estado, no de hoy o hace unos meses. Como servidora pública he caminado las calles, los barrios y los municipios de Jalisco desde hace 25 años, y puedo asegurar que como nunca antes nuestra gente está desolada, insegura y abandonada.

Es evidente que el tema de la inseguridad es una asignatura pendiente; lo que padecen las familias de las personas desaparecidas es indescriptible y la insensibilidad de las autoridades es inadmisible.

Todo eso se agrava porque nuestro entorno está descuidado. No hay agua, y la que tenemos está sucia o contaminada; nuestros recursos naturales han sido descuidados y desprotegidos; los jóvenes no tienen oportunidades; la educación pública ha sido abandonada a su suerte y, además, existe una confrontación política insensata contra el gobierno federal. Hay mucha insensibilidad y frivolidad en los actuales gobiernos.

Más mujeres a cargos públicos

“No se trata de sacar ventajas por ser mujer, sino de pagar una deuda histórica que tenemos con todas las mujeres. Las mujeres debemos ir ganando más espacios en todos los ámbitos, y eso es también una de mis aspiraciones: lograr que así sea.

“México va a hacer historia porque este 2024 va a tener a su primera presidenta y estoy segura que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Y creo que es algo que está en el ánimo social; las mujeres vamos empujando desde siempre y ahora estamos cosechando algunos frutos positivos de lo que hemos sembrado desde hace varios años.

Claudia Delgadillo tomó protesta con los cinco partidos políticos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. ESPECIAL



Inseguridad en el proceso electoral

- Díganos candidata, ¿le preocupa la presencia y la actividad del crimen organizado? ¿Tiene información que permita temer que hagan naufragar el proceso electoral o lo distorsionen?

- Pues siempre es un asunto de cuidado. ¿Que si tengo alguna información que me deje ver que esté en riesgo el proceso?, claramente digo que no. Eso no significa que niegue la situación que prevalece y que sin duda es de cuidado. Quienes estamos en este proceso debemos tener cuidado, pero no debemos paralizarnos. Debemos salir y demostrar que somos más los que queremos vivir en paz y en este proceso debemos dar un ejemplo de ello.

- Y hay que preguntarle: ¿confía en las autoridades electorales?

- Confío en que hagan su trabajo. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde. Vamos a vigilar y vamos a exigir que haya piso parejo. Si vemos anomalías, las vamos a denunciar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.

Política social, entre los mayores aciertos de la 4T

Una de las cuestiones centrales en la visión de Claudia Delgadillo son los programas sociales que han marcado el programa de la 4T. De hecho, justo estos programas forman parte de la discusión central en la contienda electoral.

Para la candidata morenista son un acierto y una ventaja:

“La política social es uno de los principales aciertos de los gobiernos de la 4T. Por ejemplo, es importante que nuestros adultos mayores que tanto han servido y aportado a nuestra sociedad tengan un trato digno. Se trata de pura justicia social para retribuirles un poco de lo tanto que nos han dado. Lo mismo con los jóvenes. Y como lo he dicho muchas veces, lo importante es la coordinación en los tres niveles de gobierno para que así suceda”.

La postura oficial en Jalisco ha sido de diferencias claras con el gobierno federal sobre la disposición y manejo presupuestal. Claudia Delgadillo sostiene que ha sido un debate inventado.

“De este tema se ha querido hacer un falso debate. No hay diferencias, punto. Son inventos. El presupuesto ha llegado a Jalisco y ha llegado bien. Como nunca se ha dispuesto de un excedente de participaciones federales. Es más, en 2023 se destinó un 12% más de recursos con respecto de 2022. Así que las diferencias que dicen son más bien propaganda.

“El verdadero problema financiero de Jalisco es que el actual gobierno estatal lo ha endeudado como nunca en la historia. Se han pedido préstamos que van a pagar los hijos de nuestros hijos. Hasta hace dos años el actual gobierno había endeudado con más de 27 mil millones de pesos. ¡Imaginen cuándo se va a pagar eso!”.

Pese a lo anterior, la candidata a gobernadora considera como “una gran oportunidad” el desarrollo de Jalisco, “porque es motor de México. No olvidemos la importancia que tiene nuestro campo, la fuerza de nuestros empresarios y el gran potencial turístico que tenemos. Todo eso se puede potenciar si se tiene coordinación con las autoridades federales. Insisto, Jalisco no es una isla, y si sabemos tejer las alianzas y los acuerdos necesarios, vamos a lograr no sólo crecimiento, sino desarrollo.

“Que haya más trabajo, más oportunidades y opciones de desarrollo nos conviene a todos y podemos potenciar a Jalisco, para que recupere su protagonismo en México y el mundo”.

- ¿Cuál es su visión sobre la relación obligatoria entre gobierno y el sector empresarial?

- Es una relación que, más que obligatoria, para mí es necesaria. Necesitamos ponernos de acuerdo para generar bienestar. El gobierno debe ser un facilitador de los emprendimientos de los empresarios, hay que ser más efectivos y menos burocráticos. Pero sobre todo hay que establecer una relación equilibrada, justa y razonable en la que las y los trabajadores estén en el centro de las acciones que llevemos a acabo.