Civiles albergan nueva unidad de cuidados paliativos infantiles única en México

Los niños pacientes en etapa terminal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”, contarán con un área especial: la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, inaugurada esta mañana por el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, el director del hospital Francisco Martín Preciado Figueroa, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Miguel Ángel Navarro, entre otros.

Los integrantes del presídium subrayaron el hecho de que esta es la primera sala especializada en cuidados para niños en etapa terminal en el país, mientras Preciado destacó la importancia: “El cuidado y la atención en cuidados paliativos debe ser una prioridad, (por eso) el día de hoy es un día histórico para nuestra institución”, comentó.

La unidad tuvo un costo de 19 millones 865 mil 840 pesos entre obra, equipamiento y tecnología. Además, se construyó con recursos del Estado, propios y filantropía.

Colores vivos, juegos, y hasta animales que tranquilizarían a los pacientes, se encuentran en el ala nombrada “Pablo Jiménez Camarena”, nombrada por el principal donador del lugar. Cuenta con 15 lugares de sala de espera para familiares, cuatro camas de hospital de día, dos consultorios médicos y de psicología, recepción, sala de terapia física, de ludoterapia y ecuménica, central de enfermería, área de trabajo social y de terapia asistida con perros entre los que se encuentra Reny, que está entrenada para darle paz y tranquilidad a los niños.

Con esta nueva ala, los niños tendrían una mejor calidad de vida, pues aunque desde 2005 se atienden a pacientes en esta situación, la mayoría termina regresando a su casa, sin los cuidados que el hospital podría ofrecerles.

En la inauguración, Alfaro Ramírez subrayó que las autoridades estatales no pueden dejar la salud de lado, por lo que, a través del Presupuesto de Egresos del Jalisco 2019 se asignan 160 millones de pesos más para este organismo con el objetivo de no dejar a la Federación la responsabilidad completa. Además, contrario al Gobierno Federal que reduce 3.2% el presupuesto en la materia, precisó que las medidas de austeridad del HCG son para los lujos y excesos.

Luchar contra las quemaduras

Cristian es un niño de tres años y parte de los candidatos a permanecer en la nueva área del HCG. Llegó hace una semana con quemaduras en más de la mitad de su cuerpo: cayó a una olla de pozole hirviendo.

Cuando cayó, su ropa y su piel se fundieron, por lo que al quitar una, se desprendió la otra. Junto con sus papás, llegó al hospital con la esperanza de salir en 15 días, pero cada vez la meta se ve más difícil de alcanzar. La neumonía por tener vendas mojadas del agua que escurre de su piel llegó. La baja de glóbulos y la desesperanza la alcanzaron. Cada día son complicaciones nuevas.

Ana María es su mamá, quien no sabe cómo responder a las preguntas de su hijo: “A veces me pregunta que por qué está ahí, por qué le pasó esto a él, por qué no ha visto a sus hermanos y yo no hago más que culparme porque por 10 segundos de descuido, mi hijo se encuentra aquí”.

Entre lágrimas, Ana dice que, aunque sabe que su hijo está mal, no pierde la fe, pero también “le pido a Dios que haga su voluntad, que él deje de sufrir, porque como mamá me siento impotente por no poder hacer nada”, comentó.

NM