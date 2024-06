Chema Martínez arremete contra el tribunal electoral de Jalisco

El candidato por la alcaldía de Guadalajara por Morena y la mega coalición, José María “Chema” Martínez, arremetió contra el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al asegurar que se procederá a un recuento de votos a modo.

Dijo, la determinación de las magistraturas del Tribunal pretende favorecer a Movimiento Ciudadano, pues el proceso presentó diversas inconsistencias que “le generan cierta sospecha por la premura en la que se llegó a dicha determinación”.

“En relación a lo que resuelve el Tribunal Electoral el día de hoy, donde ordena un recuento de 865 paquetes, llámese casillas. Al respecto, debo decir que me pareció completamente inusual, primero, la rapidez con la que el Tribunal Local resuelve. Apenas el viernes pasado el Movimiento Ciudadano y su candidata Verónica Delgadillo presentaron el incidente y hoy ya lo está resolviendo el Tribunal Electoral. Esto me genera cierta sospecha por la premura”, expresó Chema Martínez.

En segundo, señaló, la resolución “se hizo de manera ilegal”, dado que el precepto del Código Electoral, en el artículo 637 bis, que se citó en el proceso, es claro al respecto del supuesto “cuando el escrutinio y cómputo no haya sido desahogado y haya sido solicitado”. En este caso, indicó, el recuento en sede nunca se pidió.

Un segundo supuesto es que ante una solicitud de recuento, este haya sido negado por la Autoridad Electoral Administrativa.

“Nadie solicitó un recuento en la sede del cómputo municipal. Esto es lo que me parece completamente irregular. Para efectos de que proceda un recuento en sede jurisdiccional, que es la pretensión del Movimiento Ciudadano y su candidata Verónica Delgadillo, debe haberse solicitado en la sede donde fue llevado a cabo el cómputo municipal. Eso no fue así. Entonces, el Tribunal le está enderezando el juicio y todo el desastre que tiene Movimiento Ciudadano y sus cómplices del Instituto Electoral para poder hacer valer un recuento que no tiene fundamento legal”, aseveró Martínez Martínez.

En tercer lugar, apuntó, Movimiento Ciudadano solicitó que el recuento se llevara a cabo en sede jurisdiccional, es decir, en el Tribunal, pero el Tribunal determinó que el recuento se hiciera en la sede del IEPC, puesto que es esta la autoridad que tiene a resguardo los votos.

“Es cinismo puro. El IEPC es la autoridad responsable. El juicio que llevo a cabo tiene que ver precisamente contra el IEPC por todo el robo del que fue cómplice con Movimiento Ciudadano. Si yo estoy impugnando a través de un juicio el comportamiento de la autoridad electoral del IEPC, pues no es posible que ahora el Tribunal, a pesar de que eso ya lo conocen porque ya se presentó en el juicio, me mande a que el recuento sea en el IEPC”, afirmó José María Martínez.

“¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que ya sabemos, un manoseo de todas las boletas que no existen. Seguramente el IEPC va a quererlas aparecer de todo lo que no se puede contabilizar”, aseveró el abanderado de Morena.

MF