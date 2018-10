Cesan a profesor del CUCI acusado de hostigamiento

El profesor adscrito al Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Eliseo López Cortés, fue destituido de su puesto luego de que terminara el proceso que grupo de alumnas inició con denuncias de hostigamiento y acoso sexual.

En un comunicado, la UdeG señaló que el contrato del profesor fue rescindido al concluir el procedimiento administrativo instaurado en el caso.

“Esta Casa de Estudios ratifica su postura inamovible de cero tolerancia a toda conducta que vulnere la dignidad de las personas y que trasgreda su Código de Ética, y exhorta a denunciarla ante las instancias correspondientes”, se lee en el boletín.

En entrevista, el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, confirmó la resolución y aseguró que la decisión de la UdeG marca un precedente en un tema tan delicado como el acoso y hostigamiento.

“Lo que tiene que hacer la comunidad estudiantil es denunciar, visibilizar, no quedarnos callados, no ser cómplices, porque el silencio y la indiferencia también es violencia y no podemos permitir que estos actos queden impunes”.

La coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe ara la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, quien acompañó a las alumnas en el proceso de denuncia, se dijo contenta por la decisión de la casa de estudios.

“Muy feliz por las alumnas y alumnos de la carrera de Psicología del Centro Universitario de la Ciénega, gracias por la confianza para acompañarles en su proceso de denuncia en contra del profesor acosador, Eliseo López… el mensaje es claro: no más acoso en la UdeG”.

