Celebran en la UNIVA Guadalajara los 100 años de la FIUC

Bajo el lema "Las universidades católicas como coreógrafas del conocimiento", este lunes dio inicio la 28.ª Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), teniendo como sede la Universidad del Valle de Atemajac campus Guadalajara, celebrando a su vez los 100 años de esta coalición.

Del 28 de julio al 1 de agosto, 31 oradores expertos, desde sus distintos roles y posturas, compartirán sus visiones respecto de la educación superior, la fe y su rol en la sociedad frente a los retos y oportunidades actuales de las sociedades.

La UNIVA fue elegida como la sede del 100 aniversario de la FIUC tras la realización de su pasada edición, celebrada en 2022 en el Boston College, en Boston, Massachusetts. La UNIVA destacó de una díada integrada por la Universidad de San José, en Macao, China; y por supuesto, la UNIVA, en Guadalajara, Jalisco, México.

Durante el acto inaugural la doctora Isabel Capelo, presidenta de la FIUC, destacó que este 100 de la FIUC habrá dado a sus asistentes una nueva visión sobre los deberes del servicio educativo en una responsabilidad colectiva, "donde el mundo, la fe y la justicia trabajan juntos", poniendo como una metáfora la palabra "coreografía", a fin de demostrar cómo se organiza todo este conjunto bajo una coordinación grupal y un ritmo que guía un todo.

Aprovechó también al rector de la Univa Guadalajara, Presbítero Licenciado Francisco Ramírez Yáñez, que impulsó este evento que permitirá, tanto la reflexión del pasado, como el imaginar a futuro su papel en las ciudades, coexistiendo con la innovación y la fe, dando vida a los "centros de conocimiento como agentes de la transformación, la cohesión social y el servicio, como un llamado a la corresponsabilidad".

Precisamente, el rector de esta casa de estudios, Francisco Ramírez Yáñez, destacó en su intervención el papel de las universidades en un mundo marcado por crisis sociales, polarización y pérdida de sentido: aseguró que las instituciones de educación superior tienen el deber de ser espacios de verdad, justicia y paz.

Desde la UNIVA campus Guadalajara, calificó como un honor que esta ciudad sea sede del encuentro. Dijo, recibir a representantes de universidades afiliadas es más que un tema logístico: es una muestra de confianza en el proyecto común de aportar sabiduría, ciencia, educación y fe desde distintas regiones del mundo.

En su mensaje, hizo énfasis en la importancia de la colaboración institucional como base del trabajo colectivo.

"A pesar de las tensiones confidenciales que nos desafían, queremos hoy decir con firmeza y con fe que sí es posible llegar con esperanza al futuro", afirmó. Citó a Román Guardini para reforzar la idea: "El futuro pertenece a quienes tienen el coraje de esperar".

Por último, expresó su deseo de que la asamblea se convierta en una señal de esperanza y sentido profundo: "Esta asamblea hay que convertirla en una señal de que Dios nos ama siempre. Porque solamente cuando nosotros nos sentimos amados, plenamente amados, y solo Dios ama plenamente, es cuando podemos dar fruto", afirmó el Presbítero.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, centró su intervención en el papel transformador de la universidad como espacio de encuentro, creatividad y compromiso con la realidad. Definió a la universidad como un lugar que debe favorecer la singularidad de cada persona, pero dentro de una comunidad. "La universidad debe ser un espacio propicio para la singularidad, donde cada persona pueda convertirse en protagonista de su propia formación" , dijo.

Subrayó que la misión universitaria no puede limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos. Insistió en que su sentido profundo es ético, cultural y espiritual. "La verdadera educación no es solamente personal, sino también común. La universidad no somos solos", afirmó, destacando la necesidad de prácticas colaborativas en el ámbito académico.

Para el prefecto del Dicasterio, las universidades católicas tienen un deber específico frente al contexto actual: asumir una postura crítica ante los modelos culturales dominantes y poner en el centro la dignidad humana. En sus palabras, "una universidad que no permite ser transformada por su entorno civil, termina disminuyendo culturalmente sus propios valores".

Finalmente, Mendonça llamó a mantener viva la dimensión humanista y espiritual de la educación universitaria, más allá de indicadores o rankings. "Pedimos a todos un conocimiento que el mundo contemporáneo necesita: un conocimiento que transforme, que toque el corazón y que sea vivido como vocación", concluyó.

Durante el arranque de la FIUC, también estuvo presente el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien destacó, las universidades católicas tienen una misión clara: formar personas integrales capaces de responder a los desafíos culturales, sociales y espirituales de la actualidad. Insistió en que la educación debe ser entendida como un acto de esperanza que mira al futuro, con base en la verdad, el diálogo y la paz, por lo cual, el papel de las instituciones afiliadas a la FIUC es clave frente a los nuevos escenarios que enfrentan los jóvenes.

Las universidades, afirmó, deben ser "lugares de formación integral, promotoras de la verdad con amor, impulsoras de la creatividad y constructoras de una estructura de cercanía".

Por último, Robles Ortega subrayó que la universidad católica nace del corazón de la Iglesia y tiene una doble misión: académica y evangelizadora, y citó al cardenal John Henry Newman: "Una universidad debe ser un lugar donde se busca la verdad en todas sus formas, no en los campos especializados, sino en la interconexión de todos los conocimientos", por lo cual "la verdadera educación es la que transforma y hace mejores personas", dijo.

La FIUC es la mayor organización en su tipo a nivel mundial, agrupa a más de 250 instituciones de educación superior de identidad católica en todos los continentes y de todas las denominaciones y congregaciones, indicó la UNIVA. Fue establecida en el año 1948 por decreto de la Santa Sede, siendo reconocida formalmente al año siguiente por el santo padre, Pío XII.

"La FIUC colabora de forma permanente con los organismos vaticanos que son responsables de promover la educación, la cultura y el desarrollo humano integral, entre muchos otros asuntos inherentes al trabajo de la Iglesia, las universidades y los países. Además, tiene como misión alentar, entre las universidades católicas, una reflexión profunda y colectiva acerca de su misión, así como fomentar la cooperación y el intercambio de habilidades y prácticas positivas entre ellas", finalizó la casa de estudios.

