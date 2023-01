Profesionistas de Jalisco aplaudieron el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto la expedición de la cédula profesional en Jalisco y también la imposición de validarla periódicamente.

La SCJN se pronunció en contra de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales de Jalisco al considerar inconstitucional la expedición de ambos trámites.

"Yo pienso que está bien porque también venir a pagar cada cinco años y viniendo a certificarse no considero que sea necesario porque ya tenemos un título que nos avala para poder trabajar y no veo necesario estar renovando la cédula, considero que es un gasto innecesario el que tenemos que realizar cada cierto periodo", explicó Mario Alberto Ruvalcaba.

Según la reforma estatal la certificación obligatoria comenzaría este mes para profesionistas como doctores, psicólogos, odontólogos, abogados, arquitectos, entre otros.

José Florencio López viajó desde Puerto Vallarta para venir a certificar su cédula profesional y lamentó que tenga que hacer gastos innecesarios y perder tiempo.

"Tenemos la federal, no sé por qué nos exigen la estatal, pero tenemos que cumplir para poder seguir laborando. Es doble gasto, pero bueno hay que respetar las leyes, incluso ya modificaron, no dan la mica como antes, ahora es un papel simple impreso y el costo por ello se me hace muy excesivo", dijo José Florencio López.

Lizet, una profesionista, también cuestionó la certificación periódica que se tiene que realizar.

"Es como todo, tiene sus pros y sus contras, particularmente creo que es algo bueno a nuestro favor porque no tenemos que estar haciendo estos gastos. Por ejemplo cuando sacas tu provisional hay que estarla renovando cada seis meses y se me hace que es algo innecesario de cualquier manera si es por un año que te la den con una sola vez y con la fija también creo que es lo mejor", dijo Lizet.

Diana González, es una odontóloga que también vino de otra ciudad para tramitar la certificación.

"Yo pienso que no es necesario porque muchas personas venimos de fuera, pero en general nos seguimos actualizando porque cada vez son nuevos productos y nuevas técnicas y a fuerzas te tienes que seguir actualizando", comentó.

Desde el año pasado diferentes colegios se manifestaron en contra de la medida y señalaron que tenía fines recaudatorios.

En la dirección general de profesiones informaron que por el momento todo sigue igual hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación.

POR SI TE INTERESA: ¿Cómo era la certificación profesional obligatoria para Jalisco?

OF