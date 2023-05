Carretera a Nogales: Vecinos marchan para pedir soluciones contra accidentes en la vía

Vecinos que se denominan en conjunto como la Puerta Poniente marcharon durante la mañana de este sábado 13 de mayo por la Carretera a Nogales, para exigir al Gobierno de Jalisco soluciones viales ante el congestionamiento automotriz y los accidentes automovilísticos, a consecuencia de la mala planificación de la infraestructura. De acuerdo con la vocera de Gloria Sánchez, en la zona se presentan por lo menos 3 accidentes diarios y se enfrentan a por lo menos 2 horas de viaje para llegar Guadalajara.

"Ya estamos a punto de hacer acciones pertinentes y contundentes como para hacernos presentes en la carretera para que seamos, ahora sí, escuchados y, como lo hemos comentado, no vamos a parar hasta que se haga una solución en esta carretera. Nosotros tomamos más de dos horas diarias para llegar a Guadalajara, así es que tenemos varios puntos críticos en este lugar", compartió Sánchez.

La vocera indicó que han pedido la intervención por cerca de ocho años, pero que ninguna de sus peticiones ha sido escuchada, por tal motivo la asociación ha elegido manifestarse cuanto menos una vez por mes para darse a notar. La marcha de hoy es la tercera que realizan desde el 24 de marzo, donde tomaron posesión del retorno hacia Guadalajara, la llamada "grapa".

El principal conflicto para dar resolución al problema, argumentan, se ha debido a la inconsistencia de jurisdicción en el sitio, que por ser carretera federal se argumenta que no es responsabilidad del Estado.

"Somos tierra de nadie, aquí resulta que nos dijeron que no somos ni jaliscienses, ni mexicanos, ni zapopanos, sino que somos de otro mundo, ¿por qué? Porque el camino este como le quieran llamar, es federal, pero nos cobran impuestos como Zapopan y el Gobierno del Estado de Jalisco, pues se lava las manos, que no puede intervenir porque es federal, dice, 'hay que crees, no tengo recursos y no puedo ir más allá de la acotamiento', que vale decir que ni acotamiento tenemos", indicó Gloria Sánchez.

De acuerdo con los vecinos, la vialidad tiene varios puntos críticos cuando es la hora pico, pero entre los que más destacan ha sido el cambio de 2 a 4 carriles a la altura de "La Venta", el punto del Technology Park y la grapa ubicada cerca de Rancho Contento, donde reportan con frecuencia, como mínimo, tres accidentes diarios, por tal motivo han realizado un llamado a los usuarios de no usar su celular al momento de conducir y en el caso de las autoridades la resolución definitiva:

"En concreto apoyo de Policía Vial en todo el día, pedimos que se habiliten calles como las que te acabo de comentar en Jilgueros, Ocampo y todas estas que están aledañas, pedimos que haya una veda de construcciones de fraccionamientos y naves hasta que esto no se resuelva; porque entre más fraccionamientos esto va a ser más complejo, pedimos también que macrolibramiento se use, que lo bajen de costo para que los camiones se puedan desviar para allá, pedimos también que nos pongan las unidades de control, igual que puerta sur, por favor, los módulos de asistencia inmediata con moto, que vengan y asistan inmediatamente a un enfermo o herido", pidió la vocera.

Los accidentes que acontecen día con día, por menores que sean, producen retrasos de hasta cuatro horas, por lo que el trayecto se vuelve una espera interminable. En total, cerca de 40 participantes hicieron el recorrido desde la plaza Silver, pasaron por el retorno de La Moderna y se asentaron en el puente peatonal de Rancho Contento.

