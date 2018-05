Carlos Lomelí ofrece censo de salud por región

Durante su visita al municipio de Casimiro Castillo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, Carlos Lomelí, se comprometió a que, si es elegido por los jaliscienses, acercará los sistemas de salud a las regiones.

“Vamos a acercar los sistemas de salud, los vamos a humanizar. Van a ir a tocar puerta por puerta, van a llevar un censo por cada una de las regiones para decir cuál es el estado de salud que guardan los jaliscienses”.

El pasado 16 de abril, Lomelí explicó que su propuesta en materia de salud incluye ampliar la plantilla de médicos, crear una brigada denominada “Ola blanca” que brindará atención en la Entidad, la creación de una clínica de atención a las emociones y de un hospital en Ocotlán.

En ese entonces, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) mencionó que, si llega al cargo, realizará una radiografía a la Secretaría de Salud. Aseguró que si encuentra un “boquete” financiero, castigará al responsable.

Con relación a la despenalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comentó que este asunto se someterá a referéndum.

“Mi práctica médica me obliga a estar a favor de la vida, como médico, pero este tema, cuando uno se vuelve representante de la ciudadanía, es algo que se tiene que someter a referéndum y que le tenemos que preguntar a la ciudadanía, no es una decisión que deba tomar el gobernador porque no somos dueños de la decisión de cada uno de los jaliscienses”, añadió el aspirante.