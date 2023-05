El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo acudió al Aeropuerto de Guadalajara para recoger al Nuncio Apostólico Girolamo Prigione para posteriormente realizar una celebración litúrgica, pero en el lugar recibió 14 disparos a corta distancia. Pedro Pérez Hernández, su chofer, también fue asesinado, junto a otras cinco personas más.

Sobre el hecho, la primera versión del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jorge Carpizo, fue que Posadas Ocampo quedó en medio de un enfrentamiento entre el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y del de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A 30 años de lo ocurrido, y con el caso todavía “abierto”, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, reclama que no ha existido ningún avance en las investigaciones. Tampoco hay personas en prisión, porque la última que estaba recluida ya murió.

“Y no creemos que en el futuro se dé algún avance. No hay interés por parte de las autoridades, y de las pocas personas que hay interés, que han estado al tanto, se han involucrado y le han dedicado tiempo y recursos económicos posibles, no han sido atendidos. En el fondo no creemos que vaya a tener alguna resolución satisfactoria”.

Además, Gutiérrez Montaño remarca que la Iglesia rechaza todas las versiones oficiales los hechos. “No concordamos con ninguna, ni con la confusión ni con el fuego cruzado, ni que la delincuencia organizada lo mató intencionalmente por alguna situación que él tenía (…) los mismos Arellano Félix declararon que ellos podía ser lo que fuera, pero no matar a un clérigo”.