Candidatos a Fiscal Anticorrupción comparecieron en el Congreso

Con la asistencia de los aspirantes propuestos por el Gobernador, en la terna que luego pidió al Congreso dejar sin efecto, se realizaron las comparecencias de candidatos a fiscal estatal Anticorrupción, ante la Comisión Legislativa de Gobernación. Rogelio Barba, Lilia Iris Morán y Adrián Talamantes; tuvieron diez minutos para exponer algunos detalles de su plan de trabajo y experiencia profesional. Además responder algunas preguntas de diputados y los integrantes del Comité de Participación Social.

Los tres candidatos propuestos por el Gob @AristotelesSD para Fiscal Anticorrupción llegaron al @LegislativoJal para la entrevista, a pesar de que se solicitó que la terna se desechara. Adrián Talamantes, Lilia Iris Morán y Rogelio Barba; esperan a los diputados pic.twitter.com/rxWCoCC8vc — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) 7 de diciembre de 2017

En su turno Lilia Iris Morán, la candidata mejor evaluada, negó que tenga un conflicto de interés por su actual cargo, dentro de la Secretaría General de Gobierno. Sostuvo que en su trayectoria de 27 años, en áreas de procuración de justicia, ha tenido un despeño profesional e institucional.

El diputado independiente Pablo Torres cuestionó a la aspirante sobre una recomendación en su contra emitida en el año 2000 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), cuando era agente del Ministerio Público. Morán Ferrer reconoció la recomendación y refirió que fue por una cuestión de interpretación de la CEDHJ.

“La recomendación no es un tema que me afronte. Fue por una investigación de un presunto suicidio, hubo mucha la presión del hermano de la víctima, me presentó la queja porque no le reconocí el carácter de ofendido, toda vez que yo en un acuerdo anterior ya se lo había reconocido a la conyugue de la víctima, esa fue la razón. Fue una interpretación de criterio”, explicó la funcionaria. Añadió que luego en tribunales se le dio la razón.

Lilia Iris Morán aspirante a Fiscal Anticorrupción señala que tiene 27 años de experiencia laboral en áreas de procuración de justicia con un trabajo institucional intachable. No hace referencia a un posible conflicto de intereses por su cargo actual dentro de Secretaría General pic.twitter.com/vIGAWuj0Bv — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) 7 de diciembre de 2017

En su intervención el diputado priista Jorge Arana, presidente de la Comisión, refirió que el hecho de que la aspirante actualmente sea funcionaria de Gobierno de Estado es una mera circunstancia del destino.

El presidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes Lobato, que también aspira al cargo de zar anticorrupción, explicó en su comparecencia que no participó en el mecanismo de evaluación propuesto por el Comité de Participación Social, pues no se enteró a tiempo de la fecha en que se programó la presentación del caso práctico.

Argumentó que no tiene inconveniente a presentar su declaración de interés y dijo que complicará con remitirla en caso de que reciba el nombramiento. Talamantes Lobato reiteró que cumplió con todos los requisitos que marca la ley para buscar el puesto.

“He cumplido con cabalidad con los requisitos que marca la ley, que establece la convocatoria ciertamente ha sido en los medios muy cuestionado que no asistí al caso práctico que determinó el Comité de Participación Social, que desde luego respeto muchísimo la metodología que establecieron. En su momento le comente al señor presidente vía whatsapp que me enteré de forma tardía y por ende no pude asistir”, argumentó Talamantes.

El aspirante a Fiscal Anticorrupción Adrián Talamantes dijo que respeta la evaluación que propuso el @cpssaejalisco explicó que no acudió porque se enteró de forma tardía. Descarta impugnar el proceso, por la petición del Gob @AristotelesSD de q se invalide la terna pic.twitter.com/MK8weOMBEf — RodriGo RiVas UriBe (@RodrigoRivasU) 7 de diciembre de 2017

Por su parte, el académico Rogelio Barba Álvarez dijo que aspira al cargo por interés propio y que se considera la mejor opción para ser el zar anticorrupción. Apuntó que es necesario reformar el Código Penal para ampliar los delitos relacionados con el combate a la corrupción. Cuestionado sobre el planteamiento del Gobernador, dijo que serán los diputados los que decidan sino eligen al fiscal de esta terna.

“No es una simulación hay una convocatoria y pues yo estoy aquí. Yo creo que tengo munchas posibilidades por mi antecedente académico, histórico laboral, quiero dar la batalla que me conozcan los diputados y la sociedad”, sostuvo Barba Álvarez.

Las entrevistas arrancaron sin la presencia de todos los diputados de la Comisión de Gobernación, que logró quórum ya con las entrevistas iniciadas. Luego que cubrir el trámite de las entrevistas, la Comisión debe elaborar el dictamen de elegibilidad que turnará al pleno del Congreso para someterlo a votación.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, Hugo Contreras Zepeda, informó que el pleno del Poder Legislativo sesionaría la próxima semana pare revisar el tema y evadió fijar postura respecto a la petición del Gobernador de invalidar la terna que revisan, para mandar una nueva.

DJ