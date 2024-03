Candidatas y candidatos de Morena a favor de impulsar el Plan C y apoyar los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum

Impulsar el Plan C y apoyar los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, es el objetivo de candidatas y candidatos de Morena en Jalisco para ocupar cargos en el Congreso de la Unión.

Así lo manifestó Rocío Corona Nakamura, candidata a Senadora en la segunda fórmula por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, quien estuvo acompañada por Claudia García y Clara Cárdenas, candidatas a diputadas federales por los distritos 7 y 19, respectivamente, al igual que Carlos Lomelí Bolaños, quien ocupa la primera fórmula de las candidaturas al Senado de la República.

Las y los candidatos de Morena a cargos federales de elección popular, añadió, están listos para apuntalar el segundo piso del proyecto de transformación humanista, honesta y transparente. “Daremos buenas cuentas a México y éste es el gran momento”, señaló.

Destacó que apoyarán los 100 compromisos que Claudia Sheinbaum anunció en su arranque de campaña, ya que el objetivo es apoyar al pueblo de México.

“En Jalisco se le quiere y se le respeta, porque es una mujer de principios y valores, que siempre ha trabajado a favor de la gente”, refirió la Candidata al Senado.

Por otra parte, señaló que han hecho propia la iniciativa presidencial para reformar la ley electoral y reducir legisladores plurinominales y el financiamiento público a los partidos políticos, entre otros puntos, pero a la vez impulsar el Plan C, cuyo objetivo es que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ganar la mayoría de los congresos estatales y ayuntamientos.

En otro tema, Rocío Corona hizo referencias a encuestas que colocan a la Dra. Claudia Sheinbaum con una diferencia de 35 puntos sobre la candidata de otra coalición, mientras que a nivel local Claudia Delgadillo supera con 12 puntos sobre el candidato de Movimiento Ciudadano. “Las próximas inquilinas de Palacio Nacional y Palacio de Gobierno se escriben con C, con C de Claudia, y con C de cabeza, corazón y carácter”, sentenció.

Por su parte, Clara Cárdenas, candidata a diputada federal por el Distrito 19, cuestionó la política antifeminista de Movimiento Ciudadano en Jalisco, ya que obstaculiza la participación de la mujer en lugares en donde tiene alta competitividad.

En Jalisco, añadió, Movimiento Ciudadano es donde concentra su mejor porcentaje de votación y es el único estado que gobierna de las nueve entidades en juego en este presente proceso electoral, y de éstas, postularon candidatos en cuatro entidades con el mayor porcentaje de votación y relegaron a las mujeres a cinco donde existen difíciles posibilidades de triunfar, lo que resulta ser una simulación.

Esto, señaló, por último, contrasta con lo que aplicó Morena, ya que en Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato, aspirantes hombres que ganaron las encuestas y cedieron las candidaturas a aspirantes mujeres para aplicar la paridad sustantiva de género.

