Candidata de MC en Ixtlahuacán de los Membrillos denuncia amenazas en su contra

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Otilia Díaz Enciso, denunció que ha sido víctima de amenazas. La aspirante acusó directamente al priista Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde con licencia que busca la reelección; sostuvo que ha sido intimidada desde el arranque de la campaña para que se retire de la candidatura.

La emecista informó que solicitó protección ante el Instituto Electoral, presentó denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y acudió a la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso del Estado para denunciar su caso.

“Denuncio las amenazas de hostigamiento, él ha atacado y mandado amenazar de muerte a un familiar directo y al padre de mis hijos; si no me retiraba yo de la candidatura. A pesar de todas esas amenazas y de todos esos obstáculos quiero seguir adelante, no renuncio por eso pido apoyo”, afirmó la candidata.

Díaz Enciso comentó que también han sido amedrentados los simpatizantes que acuden a sus mítines, dijo que se les amenaza con retirarles los apoyos de programas sociales si asisten a sus actos proselitistas.

NM