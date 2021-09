Cancelan basurero metropolitano en Tala

El vertedero que se estaba construyendo en un terreno en el municipio de Tala ha sido cancelado recientemente, así lo informó el gobernador de Jalisco, quien explicó que uno de los motivos para suspender la construcción fueron los múltiples reclamos de la ciudadanía.

En sus redes sociales, el mandatario estatal informó que ordenó que para el día de hoy se suspendan labores para colocar el basurero en el municipio de la Región Valles.

“En ese sentido aunque el tema de la basura no es competencia del Estado, ni son proyectos que esté impulsando el gobierno del Estado, he tomado la decisión de buscar los mecanismos para que de inmediato se suspendan los trabajos de construcción en ese terreno en Tala, es simplemente un acto de voluntad y de sensibilidad ante el reclamo social que me parece debe de ser atendido”, dijo.

Asimismo, detalló el Ejecutivo estatal que el lunes buscará a los alcaldes de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para construir una Agencia Metropolitana para el manejo de los residuos sólidos que se generan.

“Por ello también estoy pidiendo que de inmediato desde el Instituto Metropolitano de Planeación se aterrice de una vez por todas, en acuerdo con los municipios, el proyecto de hacer una Agencia Metropolitana para poder desarrollar un modelo integral para el manejo de la basura, un modelo sustentable que nos permita valorizar los desechos que se generan en la ciudad y que nos permitan generar una ruta que esté alineada a los compromisos que tenemos contra el calentamiento global”, acotó.

Luego de que el vertedero metropolitano de Laureles en El Salto llegó a su límite, el 7 de agosto se anunció que se construiría en Tala el nuevo proyecto de la empresa Caabsa Eagle, encargada de manejar los residuos de la ZMG, desde esa fecha vecinos del fraccionamiento Los Ruiseñores y El Refugio se negaron a la construcción del basurero, una de sus principales encomiendas y preocupaciones era que los contaminantes afectaran la Presa de la Vega.

