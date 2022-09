Esta mañana, la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) entregó cinco galardones a empresarios nacionales y reconoció con la Medalla de Honor a la Secretaría de Salud Jalisco por su labor en más de dos años de pandemia por el COVID-19. Quien recibió el premio fue el secretario de salud, Fernando Petersen Aranguren.

El secretario de salud, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, agradeció el esfuerzo de los más de 20 mil trabajadores que han estado permanentemente al servicio de los jaliscienses.

"La verdad es un trabajo en conjunto que hemos hecho durante toda la pandemia, sin duda años difíciles en los que se han tenido que tomar decisiones, y un enorme esfuerzo de todo el sector salud. Era un reto que no estaba programado, era un nuevo virus y ha sido complicado el manejo; se aprendió poco a poco, ha sido un trabajo interinstitucional, gracias al apoyo de las instituciones de salud, y credibilidad de las personas que son a los que agradecemos. La confianza, atender llamados y con la vacunación, se tiene en Jalisco arriba el 80% de vacunación en mayores de 18 años, con esquemas completos", comentó.

"El que hoy la Cámara de Comercio de Guadalajara nos reconozca, nos hace sentir que vamos con nuestros errores y defectos, sobre todo, pero por el camino adecuado, tener a las personas, es un buen objetivo, y siempre estar preocupados en la salud de todos los ciudadanos siempre será un éxito. Todo el esfuerzo ha valido la pena".

Entre los otros reconocidos destacaron Elisa Mariaod Sanvicente, con la entrega del reconocimiento Yo Soy Cámara.

"He sido de las que iniciaron el trabajo de la mujer en la Cámara, fue hace mucho tiempo quizás, falta mucho, pero fui de las que encaminó a las mujeres hasta esto que ahora vemos, me encanta trabajar por ellas y hasta galardonadas, ojalá que me toqué ver a la mujer presidenta de la Canaco", destacó Mariaod Sanvicente.

El premio Joven Emprendedor entregado a Jorge Gudiño Casillas y su empresa Clevot destacada por su innovación en limpieza constante de las líneas de producción de diferentes compañías.

"Muy agradecido, muy honrado es una mención que no la esperábamos, porque siempre estamos enfocados a nuestra empresa, nuestro trabajo y en cuando no lo anuncia nos sentimos muy entusiasmados y es una victoria después de meses y meses de trabajo, noches de desvelo, los momentos como hoy se agradecen y es importante compartir con familia, esposa, amigos, socios, distribuidores, lo que hacen esto posible. Somos empresa de innovación, creamos tecnología para hacer limpieza durante producción, con sistemas que se ponen de debajo de las bandas", resaltó Gudiño Casillas.

El galardón Mercurio Empresarial lo recibió la empresa de alimentos Tajín, Horacio Fernández director general le dio al mérito a todos sus colaboradores.

"Es un orgullo que den un reconocimiento todo el trabajo de tanta gente durante tantos años, finalmente las empresas no tienen dueños, por los que estamos es parte de un tiempo y el premio lo recibe la gente, mujeres y hombres para hacer una empresa que represente a México en el mundo", destacó.

El galardón Mexicano Sin Fronteras lo recibió Grupo Xcaret, parques de diversión y hoteles, a manos del director de administración y finanzas, David Quintana.

2Estoy muy agradecido muy honrado de recibir este reconocimiento a nombre del arquitecto Miguel Quintana, presidente de nuestro grupo y grandes jugadores de los que colaboramos, él tiene una mente incansable, soy su fan número uno, lo tiene súper merecido, siempre nos inspira a hacer más feliz al planeta, con pasión a México", resaltó Quintana.

