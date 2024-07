El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus , anunció que durante su gestión se llevará a cabo un proyecto de rehabilitación en todo Camino Real a Colima con el fin de que se convierta en una avenida alterna viable para López Mateos , y vecinos de la zona pidieron que no sólo se tapen los baches y se pavimente la vialidad, sino que sea un proyecto integral.

“Ojalá pongan paradas de camión, más lámparas de luz, quizá que mejoren las banquetas para los peatones y que pongan ciclovías también, como ya han puesto en otros lados. Con todo eso ya quedaría muy bien la avenida y más gente pasaría por aquí, porque así como está, con tantos hoyos y baches, muchas personas prefieren evitarla”, comentó Jesús Ramírez, vecino de la localidad de San Agustín, del municipio de Tlajomulco, y trabajador de seguridad privada en una plaza comercial sobre Camino Real a Colima.

Personal del Gobierno del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos de Tlajomulco y Tlaquepaque, comenzaron con las labores de pavimentación para tapar los baches de la vialidad el fin de semana pasado, “pero sólo han hecho eso, ojalá después hagan más cosas para que quede más bonito, ¿no?”, agregó Jesús.

Por otro lado, Susana Ortega, también vecina de la zona y trabajadora en una gasolinera sobre la misma avenida, pidió a las autoridades que manden más elementos de seguridad y patrullas para que los habitantes puedan sentirse más seguros al caminar por la noche sobre la avenida.

“No hay postes de luz y los pocos que hay a veces sirven y a veces no. Afortunadamente a mí no me ha pasado nada, pero prefiero no esperar a que pase. Yo pediría a las autoridades más lámparas públicas en la banqueta y que las patrullas hagan más recorridos por aquí, para sentirnos todos más seguros, sobre todo”, precisó.

El mandatario electo adelantó que ya trabaja en un proyecto de intervención de la vialidad, mismo que comprende una ampliación de la misma y podría estar listo esta semana. Además, aseguró que se contempla una rehabilitación integral para todo el tránsito en la zona.

CORTESÍA

“Sí, pero también es muy importante considerar la movilidad sustentable en la zona, es decir, pensar en el peatón y pensar en los ciclistas, tiene un concepto en lo que estamos trabajando, no solamente para el transporte de carga o el transporte privado o el transporte público, tiene un razonamiento de ser una vialidad integradora”, mencionó.

Por lo pronto, los vecinos consultados reconocieron que Camino Real a Colima ha sido abandonado durante muchos años por autoridades estatales y municipales, por lo que esperan que estos trabajos le den “una cara nueva a la avenida”, concluyó Jesús.

EE