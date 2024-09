Cambios en Poder Judicial en Jalisco van para largo: Pablo Lemus

La reforma al Poder Judicial deberá analizarse para ver cuáles son los alcances y la obligatoriedad en los propios estados y después realizar los ajustes que sean necesarios, dijo el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus.

Explicó que aún no se sabe cuándo se tienen que homologar los criterios a los criterios estatales y cuándo se tendría que hacer una elección de jueces.

“En el tema de los estados esto va para largo, no lo vemos en el corto plazo, he escuchado que los coordinadores parlamentarios y el propio INE ya están hablando de una elección de jueces y magistrados pero federales para junio del 2025, pero esto no incluye a los jueces estatales porque en la normalización y homologación de la agenda federal a estatal va para largo”, aclaró.

Este martes entró en vigor la controvertida reforma al Poder Judicial que fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los principales cambios de la reforma es que, a partir de 2025, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por voto popular. Este cambio introduce una nueva forma de selección de los altos funcionarios judiciales mediante elecciones, en lugar de los métodos tradicionales.

Además, la reforma elimina las dos salas que actualmente tiene el máximo tribunal, las cuales se encargan de resolver casos en materia civil, penal, administrativa y laboral. El Pleno de la Suprema Corte se reducirá de 11 a nueve ministros, quienes tendrán un mandato de 12 años, en vez de 15 como era anteriormente.

EE