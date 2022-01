COVID en Jalisco: Confirman solicitud de certificado de vacunación para eventos recreativos

A partir del próximo 14 de enero en Jalisco se solicitará el certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para algunos eventos recreativos donde se concentren aglomeraciones.

Así lo dio a conocer este lunes el gobernador del Estado en rueda de prensa luego de la reunión sostenida por la Mesa de Salud Estatal para analizar nuevas medidas ante la llegada de la cuarta ola de contagios del virus.

Casinos, bares y antros, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones, y cualquier tipo de evento masivo, son los sitios y eventos donde se requerirá el documento expedido por la federación tras completar el esquema de vacunación.

El certificado, dijo el gobernador del Estado, será válido con la comprobación de una sola dosis, aunque también se aceptarán las boletas de vacunación o el certificado de vacunación expedido en Estados Unidos.

En el caso de las personas que no se han vacunado “porque no quieren vacunarse”, deberán presentar una prueba PCR negativa con no más de 48 horas de habérsela aplicado para poder asistir al evento.

En cuanto el regreso a clases, el gobernador anunció que el regreso a clases presenciales se dará en un esquema escalonado.

Lo anterior, dijo, porque también se dio un incremento de contagios en el grupo de menores de edad, aunque es el más bajo de todos los sectores etarios.

Actualmente, dijo, hay siete mil 906 casos activos del virus, similar a los casos registrados en las olas de contagio previas, registradas en septiembre y febrero de 2021.

Además, aseguró que se reforzará la aplicación de pruebas para detectar el COVID-19 en la Entidad.

OA