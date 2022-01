COVID: Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco, también da positivo al virus

Este domingo el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, informó que dio positivo a COVID-19 luego de aplicarse una “prueba preventiva”.

“Hasta el momento, me siento bien, no tengo síntomas y, afortunadamente, estoy vacunado, lo cual, sé que me va ayudar a recuperarme de mejor manera”, dio a conocer a través de su cuenta de twitter.

Hasta el momento, me siento bien, no tengo síntomas y, afortunadamente, estoy vacunado, lo cual, sé que me va ayudar a recuperarme de mejor manera. — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) January 23, 2022

A partir de este domingo, dijo, permanecerá aislado “el tiempo requerido para que el virus termine su ciclo”, aunque, aseguró, no descuidará el municipio y continuará atendiendo “a distancia” todos los temas de su gobierno.

“Les pido que no bajemos la guardia; completa tu esquema de vacunación, respeta las medidas sanitarias y sigue cuidando de ti y de los tuyos. ¡A darle!”, manifestó el munícipe.

Les pido que no bajemos la guardia; completa tu esquema de vacunación, respeta las medidas sanitarias y sigue cuidando de ti y de los tuyos. ¡A darle! — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) January 23, 2022

Entre la agenda presencial que sostuvo esta semana el alcalde se encuentran una visita a la población de San Miguel Cuyutlán, una reunión en el Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica del municipio, a toma de protesta de Jorge Sahagún Díaz como nuevo presidente del Consejo de Administración del Corredor Chapala, y el arranque del operativo “Por Tirar Basura”.

Apenas esta mañana el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que también resultó positivo a una prueba de COVID-19, luego de haber asistido anoche al partido de los Charros de Jalisco en su encuentro final contra los Tomateros, donde convivió de cerca con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro y el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

MF