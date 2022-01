COVID: Las 5 razones para vacunarse contra el coronavirus

Aunque en Jalisco 84% de la población ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, aún faltan alrededor de 1.3 millones de personas por inmunizarse.

Entre los argumentos para no acudir por el biológico están que no alcanzaron, que perdieron la cita, enfermedad o simplemente porque no se quisieron proteger.

Sin embargo, con la nueva ola de la enfermedad en el mundo y las variantes que están surgiendo, principalmente ómicron, expertos explican por qué es mejor pensar dos veces en acudir por el biológico.

El infectólogo Hector Raúl Pérez Gómez y el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso, ambos de la Universidad de Guadalajara, mencionaron las cinco razones principales.

Las 5 razones para vacunarse contra COVID

UNO: Da 90% de protección contra una enfermedad grave: Las vacunas protegen para no desarrollar una infección grave y reducen el riesgo de complicaciones.

DOS: Más protección contra letalidad: La vacunación reduce el riesgo de infectarse, pero lo más importante es que ayuda a que la enfermedad no evolucione aun cuadro de gravedad que llevaría a la muerte. “Han sido casos contados de letalidad del virus cuando ya se tienen las dosis”, dijo Pérez Gómez.

TRES: Menos transmisibilidad: Quien está vacunado, aún si se llegara a infectar, transmite menos la enfermedad a quienes están a su alrededor. “Viene un concepto fundamental de solidaridad social, empatía y responsabilidad compartida. Debemos verlo de esa manera. Podemos no estar decididos a tomar un beneficio así pero seríamos egoístas con los demás, más en el estado en que la pandemia no cede”.

CUATRO: Reduce la circulación del virus: con la vacunación baja significativamente la presencia del virus en la comunidad en general, por lo que se reduce la posibilidad de que se generen mutaciones y nuevas variantes. Explicaron que los lugares donde se han producido estas mutaciones es donde el porcentaje de vacunación es más bajo.

CINCO: Disminuye las posibilidades de secuelas a largo plazo: Tras padecer la enfermedad de coronavirus quedan diferentes secuelas, padecimiento al que se le llama COVID prolongado o persistente. Esto incluye signos y síntomas como dolor en el pecho, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, náusea, daños renales y pancreáticos de manera persistente e indefinida. “No es una gripita, puede tener secuelas a largo plazo. Por ello se sugiere que los niños también sean vacunados”, resaltó Alonso Reynoso.

Finalmente, los especialistas señalaron que no se debe tener periodo de suspensión o bajar ritmo de vacunación, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la inoculación completa para el control de Ómicron. También recalcan la importancia de continuar con las medidas preventivas como lavado frecuente de manos, ventilación de casas, uso de cubrebocas y sana distancia.