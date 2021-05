COVID-19 en Jalisco: Pese a recomendación de 35 días, reciben dosis de Sinovac 44 días después

Lorena y Carmen recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, del laboratorio Sinovac, el 29 de marzo. Este 13 de mayo, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), fue la segunda.

Pese a que la Guía Técnica que dio a conocer el Gobierno federal establece que la segunda dosis se debe aplicar de 28 a 35 días después de aplicada la primera, para Lorena y Carmen pasaron 44 días.

"Un poco después, pero al menos ya nos la pusieron"

"Sí se retrasaron, es más, habían dicho que antier (se las iban a aplicar), luego que no porque no habían llegado y creíamos que no nos la iban a poner, pero ayer en la noche anunciaron que sí. Un poco después, pero al menos ya nos la pusieron", expresó Carmen.

Arturo Martínez fue otra de las personas que recibió su primera vacuna el 29 de marzo y hoy recibió la segunda, así como Albertina, a quien se la aplicaron el 31 de marzo. Aunque señalaron que se debían resignar.

"Siento que es normal porque hay tanta gente que hay que organizarse y tener la paciencia"

"Siento que es normal porque hay tanta gente que hay que organizarse y tener la paciencia, porque aunque uno quisiera las vacunas en tiempo y forma, estamos a lo que se nos pueda brindar y aceptarlo", dijo Albertina.

"Si no hay de otra, pues ni modo. No había de la mía y ni modo, a esperarnos", añadió Maura González, a quien le aplicaron la primera también el 29 de marzo.

María Paz Covarrubias se la pusieron en la misma fecha y, aunque expresó que estaba mal que no respetaran los tiempos, resaltó que "estamos aún al límite para que nos haga efecto y no se nos retrasó más. De todas maneras el cuerpo reacciona".

Por su parte, Francisco Michel señaló que se les debería informar sobre la efectividad de la vacuna luego de que pasan más de los días indicados.

Sin embargo, hay quienes esperaron dos meses, como Mario, María y Hortensia, por ejemplo, quienes acudieron la primera vez a Tepatitlán el 13 de marzo.

"Está muy mal porque ya pasaron dos meses, pero también tuvimos el retraso porque a nosotros nos la pusieron en Tepa y nos dieron fecha para un sábado, en abril, y cuando fuimos no había nadie, así que decidimos esperar aquí, en Guadalajara", compartió Hortensia.

