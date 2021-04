En demanda de que se aplique la vacuna anti COVID a todo el personal de salud, sin discriminar si trabajan en el sector público o privado, un grupo de médicos se manifestó frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en Guadalajara, para pedir a las autoridades estatales plantear su petición a nivel federal.

Eduardo Márquez Rodríguez, director del Instituto Jalisciense de Metabolismo, explicó que piden una inmunización universal para todo el personal sin hacer distinciones. Refirió que buscan se cumpla el plan original de la campaña nacional de vacunación que consideraba inmunizar a todos los trabajadores del sector en la segunda etapa; lo que afirmó no se ha cumplido.

"Solamente el 10% de los infectados por COVID llegan a hospitales, de tal suerte que 90% de los pacientes son atendidos por médicos de consultorios privados, farmacias o especialistas de otras áreas. El soporte de la epidemia lo han llevado el sector fuera de hospital ya sea público o privado. Vemos muchos pacientes asintomáticos y vemos pacientes que van creyendo que tienen otra cosa y al final lo que tienen es COVID", expuso.

Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recomendaciones para que en los primeros 100 días del 2021 todo el personal médico fuera inmunizado. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio por sus colegas fallecidos en lo que va de la pandemia.

"La exposición al virus no está vinculada con la gravedad del paciente, sino con la carga viral, tiempo y espacio al que se expone. El médico particular, es también el médico del barrio, del dispensario, de la farmacia o del pueblo, que a veces ve a 30 o 40 pacientes en un día y con equipo de protección que consiste en el cubrebocas y su bata. El personal médico de este tipo está expuesto, no sólo los que están en primera línea", argumentó Márquez Rodríguez.

Solamente el 10% de los infectados por COVID llegan a hospitales

Añadió que los colegios y asociaciones de profesionales de salud tienen los registros del personal que da atención privada y no es complicado hacer los censos sobre quienes deberían recibir la inmunización.

El pasado 6 de abril, el secretario estatal de salud, Fernando Petersen, refirió que todavía faltaba de vacunar a poco más del 50% del personal sanitario. Comentó que en el sector público hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud, mientras que el resto corresponde a trabajadores del sector privado.

IM