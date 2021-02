COVID-19: acuna a adultos mayores, sin importar residencia

Aunque el 16 de febrero inició la vacunación contra COVID-19 para los adultos mayores en Jalisco, aún persisten dudas sobre lo que se tiene que llevar o hacer para obtenerla.

Por ejemplo, no es necesario ser del municipio donde se encuentran vacunando. Si, por ejemplo, una persona de Guadalajara acude a Tuxpan, no se le negará la vacuna.

“A quienes se registraron les llaman y les dan una cita, pero quienes no lo hicieron pueden llegar a formarse. Sin embargo, es más ágil registrarse antes. De no hacerlo, aquí llenarán el formulario”, explicó Silvia Valencia Espinosa, coordinadora en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Compartió que sólo necesitan la identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) y Clave Única de Registro de Población (CURP) para constatar que tienen más de 60 años. Quienes no tengan esos documentos deberán ir acompañados por dos testigos.

Y aunque se abrió una plataforma para registrar al interesado, no es necesario haberla llenado. La vacuna es gratuita y para todos, por lo que pueden llegar a formarse a los módulos de vacunación.

Sin embargo, quienes viven en el municipio serán los primeros en pasar.

“Llegué a las nueve, me formé y me anoté en una lista para que me dieran un número. Tardamos unas seis horas, pero no importa tanto porque es tanta la necesidad de vacunarte que después sales contento. Eso no quita que el proceso es lento, aunque la aplicación dura cinco segundos, el resto del tiempo se perdía en la espera para ver si no hay reacción”, compartió Sebastián, quien fue de Zapopan a Zapotiltic a aplicarse el biológico.

El IMSS recomienda a quienes acudan a esas localidades mantenerse hidratados y comer antes, además de no haber consumido alcohol. Quienes tomen medicamento controlado no deben suspenderlo, y previo a la aplicación les dirán si está contraindicado o no.

La vacunación comienza a las 08:00 horas y termina cuando se acaban las dosis. No hay certeza de dónde se aplicarán hasta un día antes.