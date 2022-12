Por el descenso de la temperatura, la Secretaría de Salud reporta un aumento de contagios del COVID-19 y otras infecciones respiratorias en Jalisco.

Hace un mes, en la semana del 6 al 12 de noviembre, se documentaron 229 contagios del nuevo coronavirus; sin embargo, en la última semana se duplicaron a 507.

El problema es que los indicadores de la influenza estacional también se incrementaron. Biyik dio positivo a la influenza. Comenzó con temperatura alta y cuerpo cortado. Y debido a los malestares que le siguieron, decidió hacerse la prueba en un hospital privado. Dio positivo. La fiebre subió al punto de ser hospitalizado un día.

Los síntomas siguieron con tos y algo de mucosidad por semana y media, hasta que dio negativo a la prueba y volvió a trabajar. “Mi recomendación es que se vacunen y se laven bien las manos… que no se acerquen mucho a la gente que está tosiendo o estornudando. A esas personas que están enfermas, que procuren taparse bien cuando lo hagan, o de plano seguir con el cubrebocas”, pidió.

A partir de mayo, el uso del cubrebocas en Jalisco dejó de ser obligatorio, luego de que los casos del COVID-19 bajaran. Pero ante el periodo invernal se acerca también la probabilidad de contagios de la influenza estacional.

Al corte de la semana epidemiológica 48, Jalisco registró 130 casos positivos de influenza estacional, incluyendo a Biyik, según la Secretaría de Salud federal. Hasta esa semana van tres personas fallecidas por esta enfermedad. Por el contrario, en la misma semana del año pasado no se había notificado ningún contagio ni tampoco muertes.

El jefe del Departamento Promoción de la Salud en Jalisco, José Segura, dijo que para prevenir estas enfermedades hay que evitar cambios bruscos de temperatura: usar bufanda para proteger nariz y boca en las mañanas.

El uso del cubrebocas y mantener la vacunación entre la población, especialmente los menores de edad, son claves para salir avante en esta temporada de bajas temperaturas. SUN/Archivo

Recomiendan retorno del cubrebocas en el invierno

Aunque ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos o cerrados, el jefe del Departamento Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, José Segura, recomendó volver a utilizarlo, por lo menos en esta temporada invernal, para evitar así los contagios de enfermedades respiratorias que pueden incrementar durante la época de frío además del COVID-19.

“Si nosotros nos vamos a los últimos dos años, prácticamente vimos que había muchos contagios de COVID-19; sin embargo, muchos de nosotros no enfermamos de otra cosa, no enfermamos de gripa común o enfermedades respiratorias de las que comúnmente nos veníamos enfermando, y esto gracias a las medidas implementadas durante la pandemia, entre ellas obviamente el uso del cubrebocas”, expresó el médico.

Por ello, dijo, es recomendable que lo utilicen de manera voluntaria aquellas personas que son más vulnerables, como por ejemplo aquellas que padecen de enfermedades crónicas, los adultos mayores, mujeres embarazadas, así como los niños menores de cinco años.

Anotó que es muy necesario que todas las personas, especialmente aquellas que pertenecen a los sectores poblacionales ya mencionados, acudan a aplicarse su vacuna contra la influenza, la cual se encuentra disponible en todas las clínicas y centros de salud del Estado.

“Hay muchas personas que dicen ‘no, es que yo para qué me vacuno si yo ya me vacuné’, pero recordemos que esta vacuna se está actualizando año con año, entonces la vacuna que nos aplicaron el año pasado es diferente a la vacuna que nos están aplicando en esta campaña ante la nueva cepa de influenza que se prevé pueda estar circulando durante este periodo. En ese sentido sí se abre una atenta invitación a la ciudadanía para que acuda por su dosis, porque es uno de los mecanismos más importantes de prevención”, manifestó el médico.

Por último, José Segura exhortó a la ciudadanía a no automedicarse en caso de presentar algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, de garganta, de articulaciones, tos, cuerpo cortado, mucosidad o falta para respirar, ya que los síntomas, tanto de influenza como de COVID-19 pueden confundirse, por lo cual es mejor acudir al médico para descartarlo y parar las cadenas de contagio.

“Ahorita los síntomas son muy similares y hay riesgo de confundirlos. Si hay alguno de estos síntomas es mejor no acudir al trabajo o a la escuela... y asistan a su unidad médica más cercana para que sean atendidos por el personal profesional de la salud y que sigan las recomendaciones que se les den”, finalizó el médico.

TESTIMONIO

Acuden a vacunarse

Con la finalidad de prevenir enfermedades respiratorias, especialmente la influenza estacionaria, Blanca Margarita Macías acudió al centro de salud número 3 de Guadalajara a vacunar a sus dos nietos, pues dijo, sabe que es importante protegerlos de estas enfermedades ante la época de frío.

“Es una prevención para ellos también, porque pueden caer en el hospital, después les agarra una tos, una gripa muy fuerte y pues es mejor vacunarlos antes de que les agarren esas enfermedades”, relató la mujer a este medio.

Claudio Miranda y su esposa también acudieron al mismo centro de salud para cuidar su salud ante el incremento de enfermedades respiratorias. “Hagamos caso, hagamos caso por la propia seguridad de nosotros y de los que nos rodean”.

Por su parte, Margarita Alamillo y su esposo asistieron ambos a recibir el biológico porque dijo, le gusta estar prevenida ante este tipo de enfermedades, incluyendo en su dieta, además, vitaminas. “Más en este tiempo de frío y más que con COVID-19, que se me junten las dos cosas me da más miedo. Por eso mejor prevengo todo por mí misma. Me protejo antes de que me vaya a suceder otra cosa. Lo atienden a uno muy bien, muy rápido, realmente es la desidia que hace uno. No tardamos más de 10 (minutos)”.

El pasado 2 de diciembre la Secretaría de Salud en Jalisco informó que en lo que va de la actual campaña de vacunación contra la influenza en el Estado se han vacunado un millón 497 mil 013 personas, lo cual representa un avance del 57.9 por ciento.

Se destaca que para la aplicación de esta vacuna la población puede acudir a cualquier centro de salud o unidad médica de la SSJ, además, si la ciudadanía requiere información extra sobre esta enfermedad puede ingresar a la página https://influenza.jalisco.gob.mx/.

Los casos del COVID-19

Durante la semana epidemiológica 46 (que fue del 27 de noviembre al 3 de diciembre del presente año), se registraron 507 casos confirmados del COVID-19, para un acumulado de 685 mil 950 contagios.

Cabe señalar que en ese mismo lapso, no se reportó ninguna defunción por esta enfermedad, por lo que a corte se mantuvo el total de 19 mil 824 decesos notificados por esta causa, hasta el 3 de diciembre.

La temporada invernal marca un aumento en los casos positivos de esta enfermedad. EL INFORMADOR/Archivo

Se incrementan los positivos

La COVID-19 es una enfermedad que no ha dado tregua, y por el contrario, los casos de este mal se esperan que se mantengan en incremento.

Al respecto, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, señaló que ante la prevalencia de este virus no han dejado de aplicarse las pruebas contra el virus, y aunque ya no se encuentran los puntos de detección en vía pública como se instalaron durante los picos de contagio, las personas que deseen hacerse una prueba pueden llamar a la Línea COVID Jalisco, en el número 333-823-3220.

Lo anterior, añadió el jefe del Departamento Promoción de la Salud, José Segura, a fin de que personal médico operador realice un cuestionario para determinar la probabilidad de que los malestares de la persona que se comunica podrían corresponder a la enfermedad por el coronavirus.

De resultar un caso probable, el personal médico dará una cita a la persona con la hora y lugar para que acuda a realizarse la prueba, como ocurría al inicio de la contingencia en nuestro Estado.

Hasta la semana que concluyó el pasado 3 de diciembre había apenas siete personas hospitalizadas por COVID-19, según señaló Petersen, lo cual corresponde a la respuesta que ha tenido la ciudadanía en acudir a aplicarse su vacuna contra esta enfermedad.

Por ello, instó a aquellas personas que no han completado en estas fechas su esquema o que no se han aplicado alguna dosis, a que acudan a su unidad médica más cercana para poder recibirla.

Por ejemplo, la semana pasada las jornadas estuvieron abiertas del 28 de noviembre al 2 de diciembre, con primeras y segundas dosis disponibles en 21 centros de salud del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en 43 centros de salud de otros municipios del Estado.

Solamente se le pidió a los solicitantes llegar en horario de servicio. No se requirió cita.

En el grupo de cinco a 11 años se aplicó la vacuna pediátrica producida por Laboratorios Pfizer-BioNTech, la única autorizada hasta la fecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de 12 años.

En todos los casos se debe presentar la documentación completa: CURP, expediente federal, identificación oficial (de la persona adulta que debe acompañar al menor de edad) y, si es el caso, comprobante de la última dosis recibida y cita con QR impresa.

Para conocer los domicilios de los centros de salud donde se aplicarán vacunas en un futuro, las personas interesadas pueden consultar la página de internet gobjal.mx/VacunacionJalisco.

Requisitos para vacunarte

Se debe presentar la documentación completa: CURP, expediente federal, identificación oficial y, si es el caso, comprobante de la última dosis recibida y cita con QR impresa.

En Jalisco, del 28 de noviembre al 2 de diciembre pasado se aplicaron 757 vacunas pediátricas a igual número de menores de edad.

Esta vacuna es producida por Laboratorios Pfizer-BioNTech y es la única autorizada hasta la fecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para menores de 12 años.

Para conocer los domicilios de los centros de salud donde se aplicarán vacunas contra COVID-19, visita: gobjal.mx/VacunacionJalisco.

En Jalisco, el 82% de la población adulta tiene esquema completo de vacunación. EL INFORMADOR/Archivo

Clave ante la pandemia

En Jalisco, el 82% de la población adulta tiene esquema completo de vacunación. De hoy al 9 de diciembre continúan abiertas las jornadas de vacunación con primeras y segundas dosis disponibles para niños de cinco a once años, en 21 centros de salud del Área Metropolitana de Guadalajara y en 43 centros de salud de Jalisco. Puede llegar en horario de servicio y no se requiere cita.

Esta semana hay brigadas especiales recorriendo comunidades de la región wixárica para aplicar las dosis correspondientes a menores de cinco a 11 años, y refuerzos a mayores de 18 años.

RECOMENDACIONES

Bajan temperaturas

Con la bajada de temperaturas por el invierno, Jalisco presenta un aumento de contagios de COVID-19 y otras infecciones respiratorias, reconoció la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

La SSJ reiteró la importancia de acudir al médico para diagnosticar a tiempo la enfermedad y quedarse en casa y mantener cuidados.

La dependencia señala que los cuadros de la enfermedad son más leves gracias al nivel de la vacunación estatal.

De acuerdo con el monitoreo de vigilancia epidemiológica de la dependencia, las hospitalizaciones se mantienen en un nivel bajo, con menos de 10 pacientes internados en todo el Estado, al corte del 3 de diciembre pasado.

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre no se reportó ninguna defunción a causa del COVID-19.