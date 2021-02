COVID-19: Médicos están en incertidumbre por la segunda dosis de vacuna

Más de 24 mil médicos y trabajadores de la salud que en Jalisco conforman la primera línea de batalla contra el COVID-19 están a la espera de la segunda dosis de la vacuna que comenzó a ser suministrada el pasado 13 de enero.

Esta semana se cumplen los 21 días para la segunda inoculación del fármaco de Pfizer, pero hasta el momento ninguna autoridad les ha confirmado la fecha de aplicación.

“Para la primera dosis nos hicieron registrarnos en una lista, pero no nos dijeron cuándo nos iban a vacunar, de un día para otro nos dijeron que ya nos tocaba. Después de eso no nos volvieron a decir nada”, dijo María, médica del área COVID-19 del Hospital Valentín Gómez Farías.

“Me siento muy triste porque una sola dosis sólo nos protege un 55%, es un volado al aire de si nos da o no COVID-19”, agregó.

Saúl, médico del área COVID-19 del Hospital General Regional 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que el tema se trata con hermetismo dentro del centro de salud.

“Nos causa incertidumbre porque con eso sentimos como si la segunda dosis no fuera a llegar pronto y eso nos preocupa”.

De acuerdo con el Gobierno federal, el 15 de febrero deben llegar a México las dosis que se retrasaron durante tres semanas.

El secretario de Salud estatal, Fernando Petersen, resaltó que el plazo para la siguiente inmunización puede esperar hasta los 42 días sin modificar el esquema de vacunación.

La primera dosis de la vacuna contra COVID-19 fue suministrada a trabajadores del sector Salud en Jalisco el pasado 13 de enero. Ayer se cumplieron tres semanas de esa fecha y no se les aplicó la segunda. ESPECIAL

“Necesitamos la vacuna; el personal está cayendo”

Desde marzo pasado, cuando comenzó a impactar la pandemia en Jalisco, y a partir de que la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en hospital COVID-19, Ernesto, un paramédico de ese núcleo médico, ha dado cuenta de la muerte de seis de sus compañeros. Cinco de ellos eran enfermeros y uno era médico.

Por esa razón, dijo, es necesario que la vacuna de Pfizer les sea aplicada de acuerdo con el esquema establecido por la farmacéutica, y que ésta sea recibida y distribuida eficazmente por el Gobierno federal y los estatales, con la finalidad de evitar los contagios no sólo entre la población, sino entre el personal médico que atiende directamente a los pacientes con coronavirus.

“La vacuna es de gran necesidad porque el personal de Salud está cayendo. Además, los insumos a veces no son los necesarios o son de baja calidad. A veces tenemos que comprar nuestro mismo equipo para trabajar más seguros, pero con la segunda dosis de la vacuna podríamos estar un poco mejor laboralmente”, expresó.

Álex es enfermera en la Clínica 110 del IMSS, la cual también ha sido reconvertida para la atención de pacientes con coronavirus. Ella lamentó que no exista información sobre cuándo podría llegar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuya dosis pendiente tendría que haber comenzado a aplicárseles desde ayer, según los lineamientos de la farmacéutica y de la propia estrategia establecida a nivel federal.

“A nosotros no nos han comentado nada acerca de la segunda dosis. Ya preguntamos (con sus jefes inmediatos) y ellos nos dijeron que no nos vamos a quedar sin la vacuna, pero que no saben cuándo lleguen. Esto nos da incertidumbre porque no sabemos si la segunda dosis va a llegar a tiempo y si va a tener el mismo efecto. Con la primera dosis, mis compañeros y yo nos sentíamos ilusionados porque lo veíamos como un paso más ante las grandes cargas de trabajo que tenemos, de saber que íbamos a estar un poco más protegidos”, lamentó.

Arman red altruista a través de internet

Mediante redes sociales, el grupo de ciudadanos que ayer llevó 550 paquetes con comida, agua y refrigerios a los familiares de pacientes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde armó su red de apoyo.

Nayeli Rodríguez, una de las organizadoras, comentó que fueron amigos y conocidos suyos quienes les ayudaron donando insumos como lonches ya hechos, agua o incluso dinero en efectivo para comprar ingredientes, por lo que esperan seguir con las entregas cada 10 días y, en la siguiente, llevar mil refrigerios.

“Queremos retribuir con lo que podamos, sobre todo por la necesidad y urgencia que hay. Es un hecho que se requiere ayuda, y entre más manos, mejor”, expresó Mariano González, quien también es parte del grupo.

Los altruistas también acudirán a otros hospitales, como el Juan I. Menchaca o la clínica 46 del IMSS.