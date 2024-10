Buscan sensibilizar sobre problemas de salud mental en el lugar de trabajo

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, especialistas en psiquiatría del antiguo y nuevo Hospital Civil de Guadalajara buscaron sensibilizar y crear conciencia sobre los problemas de salud mental que puede sufrir los trabajadores en sus puestos laborales, bajo el lema de este año “Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo”.

“No es posible, lo digo tal cual, no es posible que en el siglo XXI aún se tenga como un estigma el decir que se va con el profesional de la salud mental porque le duele lo que es, precisamente, esta sensación de falta de motivación, esta sensación de tristeza, esta sensación de que las cosas no van funcionando como se requeriría […]. El hecho de tener un trastorno depresivo, pues este trastorno depresivo te lleva a tener unos estilos de vida poco saludables, porque podrás tener problemas de alimentación al margen de la tristeza y todo lo que conlleva”, comentó Teresita Villaseñor Cabrera, jefa del servicio de psicología clínica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Según datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, de enero a mayo de 2024 al menos 158 mil personas a nivel nacional recibieron atención por condiciones relacionadas con su salud mental. El 51.5 por ciento de los casos se trató de ansiedad, mientras que el 25.9 por ciento de depresión. Además, para la edad de 75 años la mitad de la población mundial ya habrá tenido un diagnóstico de psiquiatría. En tanto, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15 por ciento de la población mundial que actualmente trabaja cuentan con un diagnóstico de salud mental.

“Han habido diferentes tipos de esfuerzos para intentar optimizar este tipo de atenciones en salud mental. No hay suficientes psiquiatras, no hay suficientes psicólogos para atender este tipo de problema que ya llegó, no va a venir, ya llegó en este momento […]. Requerimos ahondar un poco más al respecto de problemas asociados a estrés en el área laboral, problemas de ansiedad y depresión en el área laboral. Pero también al respecto de problemas en el sistema laboral, en diferentes ámbitos, debido a que esto puede llegar a generar que, si no existe una estrategia específica en diferentes ámbitos laborales asociados justamente a la prevención, no es una posibilidad si los empleados, los trabajadores, van a enfermarse de problemas de salud mental, es una realidad”, añadió Sergio Covarrubias Castillo, jefe del servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

En Jalisco se llevaron a cabo alrededor de 12 mil valoraciones de salud mental en los últimos 12 meses. Los diagnósticos más recurrentes fueron trastornos por ansiedad y depresión, con un 30 y 25 por ciento de los casos, respectivamente. Covarrubias Castillo explicó que estos problemas de salud mental son frecuentemente comórbidos y las mujeres son el sector de la población que más los padece.

La Ley Federal de Trabajo, en el ámbito de salud mental, establece que algunos diagnósticos deben considerarse como incapacidad secundaria a las actividades laborales, principalmente el síndrome de agotamiento laboral, conocido como “burnout”.

“Algunos los aspectos que pueden influir (en la salud mental) es la carga laboral. Se espera que trabajen ocho horas pero tenemos personas que trabajan 12 horas en los turnos nocturnos, la rotación también de horarios, que a lo mejor un día trabajan en la tarde, otro en la noche, otro día en la mañana, esto también puede influir. Falta de descanso, situaciones de violencia o acoso en el área laboral, falta de reconocimiento por parte de los supervisores y los propios compañeros”, agregó Montserrat Aguilera Hernández, encargada del servicio de psicología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.

