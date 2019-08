Buscan sancionar a vehículos con placas foráneas que cometan una infracción

Diputados de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos aprobaron cambios a la Ley de Movilidad para facultar a la Secretaría de Transporte a promover acuerdos o convenios con otros Estados y aplicar acciones para sancionar a los propietarios de vehículos con placas foráneas que hayan cometido una infracción en Jalisco.

Según lo aprobado, la Secretaría podrá coordinarse con las entidades federativas para darle seguimiento a las sanciones para el cumplimiento de la normatividad estatal aplicable a la circulación de vehículos automotores con placas foráneas.

El diputado Jonadab García, vocal de la comisión, dijo que la reforma es un avance que permitirá a las autoridades locales dar seguimiento a infracciones contra vehículos infractores, aunque tengan placas de otros estados.

"Otorgándole facultades a la Secretaría de Transporte para hacer convenios o colaboración con otros estados y darle seguimiento a que si alguien faltó a una legislación local tenga responsabilidad a pesar de que sea de otro estado", comentó.

El proyecto de reforma aún debe aprobarse en el pleno del Congreso.

Aunque finalmente no se incluyó, la iniciativa original consideraba la posibilidad de que la autoridad estatal apercibiera a los propietarios de vehículos con placas foráneas, que residan en la Entidad, para que en plazo máximo de un mes tramitaran sus placas. Además, en el caso de los autos foráneos que no cuenten con seguro de daños a terceros se les podría solicitar un permiso provisional para circular en vialidades del estado y en caso de no hacerlo el vehículo sería puesto bajo resguardo de la autoridad competente.

Radican juicio

La Comisión legislativa de Responsabilidades dio entrada a una solicitud de juicio político presentada en contra del juez segundo de Chapala, Alejando Enrique Camacho. Por otra parte, debido a que no se ratificó; fue desechada una denuncia presentada contra el consejero de la judicatura Jorge García.

La diputada María Esther López Chávez, presidenta de la comisión, comentó que el proceso de juicio político contra el magistrado Alberto Barba sigue en pausa, por las suspensiones y amparos promovidos por el juzgador. El tema permanece sin avance desde hace dos años.

LS