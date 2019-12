Busca Jalisco trabajar con parteras para agilizar registros en personas indígenas

En el marco de la quinta edición de las jornadas por la inclusión del 2019, Anna Bárbara Casillas, titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, informó que durante el siguiente año se trabajará en conjunto con las parteras de comunidades indígenas al norte y en la costa del estado, para facilitar el registro de los menores que ellas reciben en las labores de parto.

"Parte de por qué (los menores) no están registrados es que no se cuenta con un acta del parto, por eso es muy importante que se pueda certificar la labor de las parteras y eso facilitará la posibilidad de que los registren", comentó la funcionaria.

La inclusión, como el nombre lo dice, fue uno de los objetivos principales. Estuvimos con adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, para promover y restituir sus derechos a la salud, alimentación, cultura, educación y identidad. pic.twitter.com/NfOJov9gr8 — Bárbara Casillas (@abcasillasg) December 16, 2019

Por su parte, Cristina Apolonia Martínez, indígena mazahua y representante en Jalisco de los derechos de la mujer indígena, celebró el acercamiento del gobierno del estado y explicó que el problema radica que cuando una mujer da a luz con una partera es muy difícil lograr el registro del recién nacido.

También denunció que además de violarles el derecho a la identidad a los menores, las mujeres cuando se acercan a los registros civiles y al no contar con un certificado de nacimiento, les piden pruebas de ADN.

"Cada comunidad a donde vamos a dar pláticas ahí salen entre diez y quince personas que no cuentan con el registro, hay jóvenes que tienen 20 o 18 años que no están registrados por ese error", narró.

Durante las jornadas se realizaron 144 registros extemporáneos, de los cuales 136 fueron menores y 8 adultos.

Natasha de un año y medio, fue uno de estos casos, su madre Cristina de 16 años había intentado registrarla dos veces en Zapopan, sin embargo le negaron el servicio por ser menor de edad y porque necesitaba la firma de sus padres quienes viven en la sierra al norte de Jalisco. Además le pidieron pruebas médicas para verificar que Natasha era su hija.

"Si no fuera por estas brigadas no hubiera podido registrarla, ya he tenido problemas con las vacunas porque no tengo el acta de nacimiento", comentó la joven.

